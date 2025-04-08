新手必看！媽祖進香團11項禮儀、禁忌曝...食衣住行要注意、 這類人別去

通常來說，參加長途的徒步進香必須事先報名，廟方一般會提供一份識別用的臂章及帽子，讓參與進香的信眾佩帶臂章，方便互相照顧與認識彼此，進香沿途要配合交通指揮，並留意周遭行路的安全。一般而言，進香團約可分為三個區段：最前面是頭旗與媽祖神轎，後面則緊隨徒步進香隊伍；隊伍後方為廟方車隊，最後是隨香的車隊。

如果你是第一次進香的新手，有一些禮儀與規範要特別注意。

一、需先請示媽祖能否參加：先執筊請示媽祖可否隨香，遵照執筊的旨意。

二、茹素或早齋：在進香前三天前就要開始食素齋，茹素修持不殺生的慈悲心，清淨身口意，不口出惡語、做不敬的事，禁止喝酒、賭博等。

三、記得帶上「進香旗」：「香旗」代表媽祖派遣護法隨身，也表示自己是隨香信眾，要十分恭敬。所以，進香旗不可以帶進廁所、浴室或不正當場所，插旗要插正，不可以顛倒插，也不能隨意放置，活動完後也要安置在神廳或清淨處。有些人的進香旗看起來很破舊，這就表示參加的資歷很深。

四、不能隨意觸摸聖物或超越陣頭：進香重要聖物包括媽祖鑾轎、香擔與頭旗等，是非常神聖的象徵，進香途中，不可觸摸，以表尊敬。行進間，先鋒陣頭有保護的作用，不能超越官將首（損將軍和增將軍）、執事隊等前方陣頭，避免「破陣」。

五、「起馬」與「落（下）馬」禮儀：所謂「起馬」，是指在每天啟程之前向媽祖禮香敬告，祈求媽祖保佑旅途平安。至於「落（下）馬」，為媽祖神轎駐駕停轎過夜時，等頭旗停駐之後，信徒到媽祖神轎前頂禮朝拜，向媽祖稟告自己已經平安到達，並且感謝媽祖一路庇護。這是每日必行的重要儀式。

六、穿著：準備一些新衣物，代表一個新開始。第一次參加進香參拜，沐浴後要換上新衣（含內衣褲），表示對媽祖與神明的敬意。

七、餐飲禮儀：進香途中，信眾常會熱心準備各種餐點、飲品，免費提供進香信徒，一方面感恩媽祖，一方面是加油打氣。對各方奉獻的餐飲，要常存感恩，惜福惜緣。取用時不爭先搶食，更不能浪費或嫌棄，而糟蹋了福德。同時，為顧及公共衛生，應以公筷母匙取用飲食。使用後，要自行收拾餐具垃圾，不造成環境污染。

八、安全事項：當媽祖神轎在行轎時，神轎有時會有激烈的大動作，因此建議與神轎要保持距離，以策安全。除此之外，神轎途中停駕，短暫休息時間，也不能離群眾太遠，避免疲累昏過頭而落隊。隨時審查自己的體能狀況，如有身體不適，立即尋求協助，避免過度勉強行走，使體力透支而發生意外。 《天上聖母．認識入世親民第一女神：第一本親近媽祖的潛知識》。圖／柿子文化提供

九、態度禮貌：無論是停駕歇息或駐駕投宿，當地熱心信眾會提供各種協助，言行舉止應謙恭有禮，注意規矩禮儀以及環境清潔，請珍惜資源，不浪費水電、不製造髒亂、避免過於吵雜而影響他人休眠。

十、車隊進香禮儀：開車隨香的車主，要在車上懸掛進香識別紅綵與黃色三角旗，遵循進香團交通組的指揮，車隊跟隨在廟方車隊後面，禁止插隊到神轎與徒步進香隊伍的區段，盡量將車往外側停靠。

十一、禁忌：國人重視孝道，遇有喪事，除了在家守孝，多不參與活動，有些廟方規定，家中有辦理喪事者，要避免參與進香。

(本文摘錄自《天上聖母．認識入世親民第一女神：第一本親近媽祖的潛知識》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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