股市大跌快瘋掉...12星座怎調適心情？土象吃頓好的、「3星座」靠社交充電

川普關稅政策，讓全球股市大震，台灣也慘兮兮。許多人早上打開股票APP都嚇傻，眼看自己資產大縮水，緊張到不行。要知道，都市人都在充滿壓力，壓迫的生活中，讓自己喘不過氣，不同的星座有自己瞬間被療癒的方式，當你感到有壓力的時候，不妨試試以下的方式，可能讓你緊張的生活中找到屬於你的平靜。

白羊座、獅子座、射手座／他的努力被肯定

被自己認可的人肯定自己，尤其是自己的優點被發現了。會瞬間讓自己感受到自己的努力是被認可的，所有的焦慮都是值得的，從而會讓自己更有自信地往這方向繼續前進。為什麼是自己認可的人呢？因為不是自己認同的人，這些星座也根本不在意你是怎樣說的，你的意見對這些星座而言，並沒有太大的參考理據。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座／另一半的關心

感受到自己被在意，還有人的心裡有自己的。簡單的一句話就會感到療癒，久不見面的朋友突然的關心，另一半把自己無意的說話記住了，切切實實的感受到其他人對自己的溫暖。讓這些星座感受到被人放到重視的位置上，即使在外面受多大的委屈，好像都在一瞬間的溫暖療癒了。

金牛座、處女座、魔羯座／好好吃頓飯

生活中的小事都會感受到溫暖，就是在當下得到了滿足。很餓的時候吃到好吃的，很累的時候睡了一場好覺，想要做的事情很順利的達成。當壓力大的時候越放鬆的做簡單的事情，提高了五官享受，感受到最直接的快樂，這就是再大的壓力都能瞬間放鬆。

雙子座、天秤座、水瓶座／社交能充電

社交活動就是最療癒的時刻，很需要在外在得到滿足。感受到朋友的氣氛，一大幫人相處時的感覺，聊著無聊的事情，可能看一場日落，爬一爬山，或是散散步，對於這些星座而言，困在家中不如到外面走走，只要人在外面呼吸新鮮的空氣，好像瞬間就能感受到生活的美好，把身上的壓力都可放下來。

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