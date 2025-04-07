水星原來這麼美！揮別2025首波水逆 3個星座「運勢有感提升」

今年第一波水逆在4月7日就要說再見囉～

所謂水逆，就是指水星逆行，而在占星學中，水星掌管了思維、記憶、溝通、學習、交通等層面，因此在水逆期間較容易出現負面情緒、行動力或工作效率降低、引發衝突、3C產品故障等現象，每年都會出現幾次，像是今年就會有3波。

不過水星本身是無辜的，看看NASA透過測距（MESSENGER）太空船在不同區域與時間點所拍攝的水星表面，使用多光譜合成來突顯地質差異，是不是美得像水晶球一樣？

而在今年第一波水逆結束之後，根據各大星座專家的分析，以下3個星座將明顯感受到運勢回升，迎來新氣象，快來看看好運落在哪一點吧！

記者陳立儀／製表

水星是雙子座的主宰行星，所以水逆對雙子座影響最大，結束後反彈也最強。

運勢亮點：溝通恢復順暢，事業進展迅速，有利合約、寫作、演講、學習。如果你正在計畫旅行或轉職，現在是不錯的時機。

●牡羊座

火象能量回升，行動力與自信心爆棚。

運勢亮點：自我表現強勢，事業、人際、感情皆有突破性發展。不妨勇敢啟動新計畫，貴人相助的機會大增。

●天秤座

人際魅力上升，特別適合重修舊好或建立新連結。

運勢亮點：感情和合作關係改善，和諧共處更容易。多參加社交活動，將帶來意外驚喜。