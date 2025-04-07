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本周「血型+生肖」財運TOP5！這組合「看準時機投入」：存款能瞬間上揚

聯合新聞網／ 非貓不可
偏財運示意圖。圖／AI生成
偏財運示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要多去嘗試，就能幫自己提升薪資收入，有人則是保持頭腦清晰，就能在短時間內增旺財庫，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬豬

繁忙或無趣的上班族朋友們，是否對於現在的工作環境有些倦怠，想要嘗試新的挑戰呢，在本周，確實可以去尋找新目標，在這段時間裡，多去看看人力銀行，或是多向朋友打聽，有機會發現很不錯的工作，自己可以多去試試，或許除了能換新的工作外，還能幫自己提升薪資收入。

第四名：血型B型+生肖屬蛇

辛苦的維修工作，除了需要體力外，更需要腦力跟專業技術，如果你是從事汽機車等相關維修工作，本周將會非常忙碌，在這段時間裡，一堆客人前來光顧，或是維修，或是保養，忙到沒有空閒，但只要能夠抓緊時間，儘快處理，把握每個機會，就能讓荷包變得更加飽滿。

第三名：血型A型+生肖屬鼠

每個人都想以錢滾錢，快速累積財富，如果本身有在從事投資或是有這方面的規劃，本周的你，一定要集中注意力，多花點心思，在這段時間裡，將有機會獲得相當可靠的參考消息，你可以多加琢磨，看準時機後，勇敢投入，就能讓你在短時間內，讓自己的存款瞬間上揚。

第二名：血型B型+生肖屬龍

充滿五花八門的市場街景，是許多人最愛去走走逛逛的地方，如果你是市場攤商，在本周將有一波不錯的財運，在這段時間裡，要記得把自己的商品整齊歸類，並清楚標價，自然就會有客人前來光顧，你只需要保持親切，以逸待勞，錢財就會在不知不知不覺中，不斷滾滾而來。

第一名：血型O型+生肖屬猴

隨著交通便利，科技發達，南來北往的貨運也變得更加便捷，如果你是從事貨運相關的工作或經營者，本周的生意會有一波高潮，在這段時間裡，由於貨物種類繁多，須多謹慎小心處理，只要保持頭腦清晰，不要出錯，順利完成每張訂單，就能讓你在短時間內增旺財庫。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

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