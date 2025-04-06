今年跟著大甲媽一起遶境9天8夜 18大民俗禁忌不可不知

一年一度的大甲媽祖遶境在4日晚間10時45分起駕，前往嘉義新港奉天宮，展開9天8夜的遶境行程，命理師楊登嵙提醒，若要隨著大甲媽一起遶境，有一些民俗禁忌需遵守，但仍以「誠心」最為重要。

命理師楊登嵙說，大甲媽遶境已成國際盛事，每年都會吸引超過數十萬名信徒齊聚，過去需要遵守的規矩及禁忌相當繁瑣，不過隨著時代演進，標準也稍微寬鬆了，但禁忌也不能不注意，參加遶境前事先了解媽祖遶境禁忌，才能夠避免觸犯相關禁忌，以表示對媽祖的尊敬，誠心最為重要。

媽祖進香繞境18大禁忌如下：

ㄧ、第一次參加進香者，要穿全套新衣（不能穿舊衣），表示對神明敬意。

二、女性月經來時，不得觸摸神明、香爐等法器。

三、守喪者未滿一年，或家有辦喪事者，不得觸摸神明、香爐等法器。

四、參加進香的人員，必須是潔淨之人，不能進出「喪家」、「月內房」。

五、出發前要「淨身」，以香末焚燒「淨身」，隨著身物品、車輛必須淨過。

六、持進香旗或配戴平安符者，不得鑽轎、進浴室及廁所。

七、身穿「號褂」者，不得進洗手間。

八、持旗時不可倒置，以示尊敬。

九、從起駕宴開始茹素到祝壽大典結束後，才可開葷。

十、懷孕者不能躦轎，以免胎兒被轎底八卦所傷。

十一、躦轎底時，不能起身或觸碰鑾轎，背包放在胸前，好讓鑾轎通過，不能戴帽子，要記得脫帽。

十二、進出廟門不要踩門檻，踩門檻有不敬之意。

十三、由寺廟內向外看出去，進出廟宇要從左門進（龍進）丶右門出（虎出），進入時抬左腳（左為貴），出門時抬右腳，象徵平安吉祥。

十四、參與遶境期間不得口出穢言、亂說話，要將「請、謝謝、對不起」常掛嘴邊。

十五、貼身衣物不得露出，如果因時間過久，怕穿過的衣褲發出味道，可利用便利超商先寄回家，或在遊覽車內曬貼身衣褲。

十六、不可隨地吐痰、抽煙，對媽祖及鄉親都是大不敬。

十七、隨香期間禁酒、禁賭、禁色。

十八、結束遶境或是提前回家，都要跟媽祖參拜報備，告知媽祖準備回家，祈求平安。