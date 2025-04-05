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武財神趙公明誕辰 民俗專家分享吉日求財秘訣避3禁忌

聯合報／ 記者江良誠／即時報導
武財神生日，從事仲介、保險、業務、服務業、八大行業等去求財開運特別靈驗。圖／本報資料照
武財神生日，從事仲介、保險、業務、服務業、八大行業等去求財開運特別靈驗。圖／本報資料照

農曆三月十五日為武財神趙公明誕辰，今年在4月12日，是祈求財運、事業興旺的重要吉日。命理師柯柏成說，趙公明是中路財神，祭祀可搭配五路財神用蘋果、鳳梨、橘子、香蕉、棗子，忌用蓮霧、番茄、芭樂，同時避免口角衝突、祭祀時避免穿拖鞋、破舊衣物，方能借吉日能量啟動財運。

柯柏成說，趙公明是民間信仰與道教中極為重要的財神之一，起源最早可追溯至秦漢時期，形象原本是瘟神與冥界將領。 唐代「三教源流搜神大全」記載，趙公明受玉帝敕封為 「正一玄壇元帥」，負責驅邪禳災，逐漸脫離「瘟神」形象。

明代小說「封神演義」，描述趙公明為商朝將領，助紂抗周，死後被姜子牙封為 「金龍如意正一龍虎玄壇真君」，統領「招寶天尊蕭昇」「納珍天尊曹寶」「招財使者陳九公」「利市仙官姚少司」四位部將，合稱 「五路財神」，主管人間財富。趙公明作為「中路財神」的核心地位確立，與東、南、西、北四路財神並列，形成完整的財神信仰體系。

有學者認為，趙公明從「瘟神」轉型為「財神」，反映古代社會對災厄的恐懼轉化為對經濟安定的追求。部分地區仍保留「驅除瘟疫」職能，顯示信仰的多重性。

柯柏成說，趙公明為「正財神」，重視誠信經營與勤勞致富，祭祀時，可搭配象徵「五路財神」的供品，如五種水果，蘋果（平安）、鳳梨（旺來）、橘子（吉利）、香蕉（招財）、棗子（招子）。發糕、甜湯圓、紅龜粿、草仔粿、菜頭粿、麻糬，趙公明屬「武財神」，可供奉元寶造型飾品，強化招財氣場。

另外也有三項禁忌，避免爭吵：祭祀或當日忌口角衝突，以免沖煞財神。禁用「空心」水果（如蓮霧）、「多籽」水果（如番茄、芭樂），象徵財運空洞、糾紛或被開芭樂票。衣著端莊，祭拜時避免穿拖鞋、破舊衣物。

從趙公明的名諱上就可以知道，處事公正又廉明，是武財神的心法，祭拜前多問問自己處世賺錢之道，是否公正廉明？祭拜後仍需腳踏實地努力，才能與財運相應。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

民間信仰 財神 財運

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