蛇年四大生肖運差禁忌多？民俗專家提供簡單方法化解

清明連假即時通訊平台流傳這幾天互不問候早安，稱這是一種習俗，也有流傳某些生肖不能掃墓。彰化縣民俗專家蒲慶峰今表示，不能問候早安純屬無稽之談，今年「蛇年」正沖和偏沖的生肖有化解方法一樣能掃墓、祭祖。

一周前類似「根據民俗，從明天起至清明節前後互不問早上好和早安，至4月10日，之后後恢復正常...今年是特殊年，有講到大家都在意點吧！」的訊息陸續在通訊平台轉發，有人相信，這兩天聲消跡匿，有人不信，照發長輩問安圖。

蒲慶峰說，今年乙已蛇年，蛇被歸類冷血動物，民俗認為陰氣重，清明掃墓祭祀亡者也是陰氣重，才會傳出今年特殊的說法，如果真有忌諱，今天洗乾淨的衣服不要露天曝曬，避免衣服殘留「人氣」沾染今天外面陰氣，即使出大太陽也不宜，其餘例如不要問候純屬無稽之談。

網路也流傳哪幾種生肖不能上墳的說法，蒲慶峰也覺得「言重了」；他指出，有些研究民俗者認為蛇年的生肖屬蛇者值太歲、生肖屬豬者沖太歲、生肖屬虎害太歲、生肖屬猴者刑太歲，要注意避免與人發生口舌之爭，及避免被傳喚到警察與司法單位或被開罰單等犯「官符」的事。

蒲慶峰表示，除了格外謹言慎行，沖犯太歲等生肖不是不能參加祭祀等活動，若要到這些場合，屬蛇者、屬虎者、屬豬者可在口袋裡放黃色物件，例如手巾、飾品等，屬猴者、屬蛇者可放綠色物件，因今年木蛇是有金鱗的青蛇，屬蛇者帶黃色、綠色的物件都行。