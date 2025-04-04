2025年「罡塞鬼戶時」曝！掃墓祭祖喪葬這些時段母湯…祂們吃不到供品

你知道有些時辰，連祖先都進不了家門嗎？風水命理師旺好運谷帥臻特別提醒：2025年每月都有「罡塞鬼戶時」，這段時間可不是拿來拜祖先或辦喪事的，否則供品再多也沒人能收，功德也送不到位，真的會白忙一場！

所謂「罡塞鬼戶時」，是依據古老天文命理術《大六壬》推算出來的特殊時段，簡單來說，就是「正氣當令，鬼門被封」，此時陰神鬼魂無法進出。原本用來鎮宅、化煞、避邪是超靈的時辰，但如果拿來拜祖先或處理喪葬陰事，就會變成大忌！

以下這四件事千萬不要在「罡塞鬼戶時」進行：

1. 祭祖掃墓：先人靠不近，供品拜了也白拜。

2. 喪葬儀式：包括入殮、火化、出殯、下葬等，鬼門關著，魂魄進不去、也出不來。

3. 安奉祖先牌位或做法會：靈魂無法領功德，儀式等於白做。

4. 拜地基主或陰神：同樣收不到供品與功德，等於錯失時機。

但別擔心，這些時辰若用來鎮宅、安風水、祈福招財，效果反而加倍好！

命理師也已為你整理好2025年每月的「罡塞鬼戶時」對照表，依照節氣輪轉一目了然，只要避開這些時段，祭祖、辦喪事才能事半功倍、功德圓滿！

2025年每月的「罡塞鬼戶時」對照表。圖/旺好運

記得！不是每個時辰都能拜祖先，看準時間才是真敬意，讓祖先吃得到、收得到，你的孝心才不會白費！

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