清明掃墓...回家卻頭暈想吐？風水師教「卡到陰」三招能淨化

清明節前後，是家家戶戶祭祖掃墓的高峰期，但若你體質比較敏感，掃墓回來後覺得不舒服、臉色黯淡、胸悶頭暈、精神渙散、甚至心情低落，可能是你「卡到陰煞」了！旺好運風水命理師谷帥臻提醒：無形陰煞容易在人群間遊走，尤其陰宅地氣較重，若沒有適當的保護與淨化，容易把「陰氣」帶回家，甚至影響運勢與健康。

想要自保避煞、掃墓回家不出事？老師公開「掃墓自我淨化三法寶」，回家立即做，卡陰OUT！

1. 跨金火除晦法（最簡單！掃墓當天回家前做）

準備 7 張刈金（對摺、金箔朝外）放門口地上。點火焚燒，人跨火進門，同時誦唸：「魁、碩、權、衡、畢、輔、飄」。火化晦氣，保身平安，進門再也不把陰煞帶回家！

2. 化煞三寶洗身法（洗掉黏在身上的陰氣）

準備一桶「陰陽水」（冷熱水混合）＋粗鹽，加入「化煞三寶」：艾草、茉草、芙蓉草。

若有「午時水」可再強化效果，從頭洗到腳，洗完立刻換新衣，讓陰煞無法附著。

3. 金光神咒淨化法（內外兼修！最強化煞）

洗完身，找安靜空間靜坐。念誦「金光神咒」數次，觀想自己被金光包圍。等到身體微熱或出汗，陰氣自然排出，煞氣全退！

體質敏感、或曾經掃墓後不適者，建議三法任選一招即可有效淨化。

若是特殊陰煞纏身或連日不適，建議諮詢專業命理師協助。趁著清明前後祭祖掃墓季，保護自己與家人平安過節！有拜有保庇，也要有「淨」才無病！

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