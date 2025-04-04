快訊

關稅後…美股暴跌創多年來最大跌幅 標普500指數市值蒸發2.5兆美元

賴清德下令強力交涉對等關稅 涉外人士：尚未找到突破口

地牛翻身！06：55台南官田規模4.0淺層地震 最大震度4級

清明掃墓...回家卻頭暈想吐？風水師教「卡到陰」三招能淨化

旺好運／ 旺好運
清明掃墓示意圖。圖／AI生成
清明掃墓示意圖。圖／AI生成

清明節前後，是家家戶戶祭祖掃墓的高峰期，但若你體質比較敏感，掃墓回來後覺得不舒服、臉色黯淡、胸悶頭暈、精神渙散、甚至心情低落，可能是你「卡到陰煞」了！旺好運風水命理師谷帥臻提醒：無形陰煞容易在人群間遊走，尤其陰宅地氣較重，若沒有適當的保護與淨化，容易把「陰氣」帶回家，甚至影響運勢與健康。

想要自保避煞、掃墓回家不出事？老師公開「掃墓自我淨化三法寶」，回家立即做，卡陰OUT！

1. 跨金火除晦法（最簡單！掃墓當天回家前做）

準備 7 張刈金（對摺、金箔朝外）放門口地上。點火焚燒，人跨火進門，同時誦唸：「魁、碩、權、衡、畢、輔、飄」。火化晦氣，保身平安，進門再也不把陰煞帶回家！

2. 化煞三寶洗身法（洗掉黏在身上的陰氣）

準備一桶「陰陽水」（冷熱水混合）＋粗鹽，加入「化煞三寶」：艾草、茉草、芙蓉草。

若有「午時水」可再強化效果，從頭洗到腳，洗完立刻換新衣，讓陰煞無法附著。

3. 金光神咒淨化法（內外兼修！最強化煞）

洗完身，找安靜空間靜坐。念誦「金光神咒」數次，觀想自己被金光包圍。等到身體微熱或出汗，陰氣自然排出，煞氣全退！

體質敏感、或曾經掃墓後不適者，建議三法任選一招即可有效淨化。

若是特殊陰煞纏身或連日不適，建議諮詢專業命理師協助。趁著清明前後祭祖掃墓季，保護自己與家人平安過節！有拜有保庇，也要有「淨」才無病！

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

卡到陰 清明節 祖先 風水

延伸閱讀

清明節掃墓夢見親人？這些情境要注意…可能有壞事要發生

4日這時間點入清明…4生肖要注意心血管 防破財小人

清明掃墓時間、祭品、服裝都要注意... 15大禁忌全公開

清明連假將至…想提早掃墓 沖犯生肖年齡與墳墓坐向看這

相關新聞

清明掃墓...回家卻頭暈想吐？風水師教「卡到陰」三招能淨化

清明節前後，是家家戶戶祭祖掃墓的高峰期，但若你體質比較敏感，掃墓回來後覺得不舒服、臉色黯淡、胸悶頭暈、精神渙散、甚至心情低落，可能是你「卡到陰煞」了！

每日星座運勢／天蠍要注意自己的言行 投資守成為妙

2025-04-04牡羊座短評：精神恍惚，無法集中精力工作的一天。【整體運】出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶

4星座今年出國超強運！天蠍貴人熱情招待、金牛搶到超值機票

馬上就是清明假期，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，四大星座2025年出國旅遊運超好，有機會就多去走一走，可能好運不斷，還有更多驚喜在前方。

清明節掃墓夢見親人？這些情境要注意…可能有壞事要發生

作夢見到親人，有可能是思念之情，或是在現實中遇到了什麼事，讓你的潛意識反映在夢境中。旺好運分享，若有以下幾種夢見親人的特殊情境，代表你要多加注意了。

4月生肖運勢／鼠受到公司重視、虎感情要多主動、馬小心亂花破財

新的月份即將到來，你會有好運還是壞運呢，需要注意些什麼事情呢，一起來看看，十二生肖的本月運勢。

熬過低潮就見光明！哪些生肖苦盡甘來 中年後能轉運

有些人天生命格較重，年輕時經歷波折，但隨著年歲增長，反而越活越順。這三個生肖，早年辛勞，中年之後卻能迎來命運大翻轉，財運、人際、事業全面起飛，成為真正的「後勢看漲」代表！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。