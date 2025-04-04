掃墓快檢查「陰宅風水」！這些狀況恐讓家運不順、家人生病又破財

清明節將至，你的祖先風水有沒有出問題？旺好運風水命理師谷帥臻提醒，若最近覺得家運不順，像是家中成員接連生病、破財、官司不斷，甚至血光之災、意外頻傳，卻找不出明確原因，那可能是祖先的「陰宅風水」出狀況了！

很多人重視陽宅風水，卻忽略了祖墳、靈骨塔或祖牌這些陰宅要素，長期錯誤布局會直接影響子孫運勢。谷帥臻指出，若陰宅風水出現以下問題，趕快趁著清明連假好好檢查、修正，為家族改運！

觀察陰宅外在巒頭與周圍環境風水

1. 家族墓外在大環境，是否被破壞或被沖煞，包括附近是否有新造墳墓、突然冒出電塔、電杆等外煞、或有新建案，新開路，沖煞到祖先陰宅。

2. 家族墓內在小環境，包括周圍樹木生長是否檔住墓碑，被樹根穿透破壞，墓龜雜草，鐵條樹枝倒差，凹陷、破損、老鼠洞，水口堵塞積水。

3. 台灣多地震，檢查整個家族墓碑是否有移位狀況。

4. 墓碑曲手、墓桌有無污垢、破損；墓碑字體上的漆，有無不清或脫落。

5. 土葬者檢查祖塔或墓碑，火葬者檢查靈骨塔位骨灰罈或佛寺供奉牌位，或家中歷代祖先外牌內容(內牌祖先成員亦要檢查)，書寫內容與字數吉凶需符合陰宅「兩生、兩老、合成生」的禮制以合乎規矩。

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