快訊

經典賽／陳偉殷將加入中華隊 擔任情蒐團隊成員

南韓法官宣告「罷免尹錫悅」，60天內舉行總統大選

太好運？創世志工暗槓「4千張發票」中百萬獎金 法院判決曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

掃墓快檢查「陰宅風水」！這些狀況恐讓家運不順、家人生病又破財

旺好運／ 旺好運
圖為墓碑示意圖。圖／AI生成
圖為墓碑示意圖。圖／AI生成

清明節將至，你的祖先風水有沒有出問題？旺好運風水命理師谷帥臻提醒，若最近覺得家運不順，像是家中成員接連生病、破財、官司不斷，甚至血光之災、意外頻傳，卻找不出明確原因，那可能是祖先的「陰宅風水」出狀況了！

很多人重視陽宅風水，卻忽略了祖墳、靈骨塔或祖牌這些陰宅要素，長期錯誤布局會直接影響子孫運勢。谷帥臻指出，若陰宅風水出現以下問題，趕快趁著清明連假好好檢查、修正，為家族改運！

觀察陰宅外在巒頭與周圍環境風水

1. 家族墓外在大環境，是否被破壞或被沖煞，包括附近是否有新造墳墓、突然冒出電塔、電杆等外煞、或有新建案，新開路，沖煞到祖先陰宅。

2. 家族墓內在小環境，包括周圍樹木生長是否檔住墓碑，被樹根穿透破壞，墓龜雜草，鐵條樹枝倒差，凹陷、破損、老鼠洞，水口堵塞積水。

3. 台灣多地震，檢查整個家族墓碑是否有移位狀況。

4. 墓碑曲手、墓桌有無污垢、破損；墓碑字體上的漆，有無不清或脫落。

5. 土葬者檢查祖塔或墓碑，火葬者檢查靈骨塔位骨灰罈或佛寺供奉牌位，或家中歷代祖先外牌內容(內牌祖先成員亦要檢查)，書寫內容與字數吉凶需符合陰宅「兩生、兩老、合成生」的禮制以合乎規矩。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

墓碑 清明節 祖先 靈骨塔

延伸閱讀

清明節掃墓夢見親人？這些情境要注意…可能有壞事要發生

清明掃墓時間、祭品、服裝都要注意... 15大禁忌全公開

清明連假將至…想提早掃墓 沖犯生肖年齡與墳墓坐向看這

青蛇雙春逢清明…4生肖當心 5種人不上墳、3物不可拜

相關新聞

清明求財記得藏紅包！「4生肖」注意…祖先若託夢會旺財

4月4日就是清明節，正所謂清明時節雨紛紛，雨水也代表財水，因此在清明節求財也是最有效果的時刻。小孟老師也分享，以下四生肖清明祭祖之後，若能得祖先託夢，財運會非常旺。

掃墓快檢查「陰宅風水」！這些狀況恐讓家運不順、家人生病又破財

清明節將至，你的祖先風水有沒有出問題？旺好運風水命理師谷帥臻提醒，若最近覺得家運不順，像是家中成員接連生病、破財、官司不斷，甚至血光之災、意外頻傳，卻找不出明確原因，那可能是祖先的「陰宅風水」出狀況了！

土葬、塔葬、樹葬怎麼拜？清明禁忌曝…4生肖怕煞到「這時間」前要離開

4月4日就是清明節，根據傳統，這天是民眾慎終追遠的日子，所以需要掃墓拜祭祖先。命理師柯柏成老師臉書分享，清明拜拜注意事項。之前因為大S緣故，環保葬的樹葬、花葬也引發話題。柯柏成老師分享，不同的埋葬方式，祭拜上也有差異。

清明連假3星座財運飛天！天蠍意外財、金牛貴人財、冠軍爽迎正財

清水孟國際塔羅雲蔚老師臉書分享，清明節氣為某些星座帶來強勁的財運，尤其在正財、偏財或人脈財方面。這段時間，特別有機會透過努力工作、投資或人際關係收穫可觀的財富。無論是工作上升職加薪，還是透過貴人助力獲得額外收入，都能讓財務狀況有所突破。

清明節三生肖容易卡到陰！掃墓10大禁忌曝「不能愛愛、別亂拍照」

清明節是國人慎終追遠的大日子，今年清明節落在4月4日，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，「清明節三個生肖容易卡到陰，10大禁忌」影片，提醒大家清明掃墓，多注意保平安。

青蛇雙春逢清明…4生肖當心 5種人不上墳、3物不可拜

4月4日是清明節，不少民眾會掃墓祭祖，民俗專家廖大乙提醒，掃墓仍屬陰陽兩隔，仍應守禁忌，其中孩童、老人、孕婦、體弱多病、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。