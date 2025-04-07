性格直爽！「3生肖女」講話不喜歡彎彎繞繞 豬大膽表明、第一名有霸主氣勢

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聯合新聞網／ 非貓不可
在十二生肖的女生中，有幾位正是喜歡直接講明，最討厭說話彎彎繞繞的溝通模式。 圖／pakutaso
在十二生肖的女生中，有幾位正是喜歡直接講明，最討厭說話彎彎繞繞的溝通模式。 圖／pakutaso

有些人說話畏畏縮縮，常常猶抱琵琶半遮面，令人摸不著頭緒，有些人則是大方直爽，有話直說，在十二生肖的女生中，有幾位正是喜歡直接講明，最討厭說話彎彎繞繞的溝通模式

第三名：

情緒不穩定的豬寶寶，有時激情高昂，有時又多愁善感，但不管是哪種層面的情感表露，基本上都是樂觀開朗，待人真誠，覺得不管有多少難關，都一定能夠順利跨越，也因為這種天真的性情，特別能夠相信他人，所以在處理事情時，或是遇到困難時，也會大膽的直接表明，絕不會繞圈圈，如果當豬寶寶向你傾訴時，你要知道他不僅是相信你，而且也把你當作自己人。

第二名：龍

主觀意識強的龍寶寶，是十二生肖中唯一充滿神奇色彩而不存在於現實生活中的動物，因此龍寶寶本就有自命不凡的因子埋藏在意識裡，他們充滿強悍的進取心，而且絕不輕易服輸，凡事講求坦蕩蕩，因為龍寶寶認為他做事情必定循規蹈矩，不會有問題，所以說起話來，直接了當，不會含糊不清，同時龍寶寶也希望對方能夠坦誠相對，最討厭拐彎抹角，話中有話，或是欺騙的行為。

第一名：虎

爽快熱情的虎寶寶，性情豐富，樂於助人，非常有霸主的氣勢，在許多時候都想要成為領導者，當一個做決定的人，所以也很希望大家都能夠順從他，服從他，雖然虎寶寶是個可以依靠的人，但他們容易性情急躁，沒有耐心，所以和他們相處溝通時，最好能夠講重點，如果太多的贅詞，只會讓他們反感，因為虎寶寶要求的是快狠準，他們真的不喜歡浪費時間在拖泥帶水的事物上。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

意識 溝通模式 生肖

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