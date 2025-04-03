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4月生肖運勢／鼠受到公司重視、虎感情要多主動、馬小心亂花破財

聯合新聞網／ 非貓不可
馬在理財上，購物慾上升，容易亂花錢，自己一定要有所節制，以免破財。圖／AI生成示意圖
馬在理財上，購物慾上升，容易亂花錢，自己一定要有所節制，以免破財。圖／AI生成示意圖

新的月份即將到來，你會有好運還是壞運呢，需要注意些什麼事情呢，一起來看看，十二生肖的本月運勢。

屬鼠人

本月鼠寶寶，工作上一定要多加的努力，若有機會絕對不要放過，盡量去發揮和表現，非常能夠受到公司的重視，有望更上一層樓，在情感上，可以與伴侶一同出遊，可以大大的增進彼此感情。

屬牛人

本月牛寶寶，在情感的相處上容易有固執的情緒，和另一伴產生不和諧的情況，這點必須多加改善，否則會讓對方離你越來越遠，在理財上很有自己的想法，可以多吸收些資訊，能夠找到屬於自己的投資策略。

屬虎人

本月虎寶寶，在職場上的人緣非常好，好事情都會想到你，不知不覺中獲得許多福利，但記得不能太狂妄，要懂得感恩，才能延續下去，在情感上要多主動一點，不要太害羞，對方才能懂得你的心意。

屬兔人

本月兔寶寶，要記得量力而為，雖然自己很想幫助他人，但一定要懂得取捨，不要一片好心卻惹來一身麻煩，在身體健康上要多加注意，尤其是飲食方面，不要亂吃東西，並多注意衛生，才能保持腸胃健康。

屬龍人

本月龍寶寶，雖然有滿腔熱血，想要做很多事情，但往往沒有把時間掌控好，反而變成空轉而無法達成目標，這點需要多加調整，在財運上可以多看看積極型的基金，能夠發現不錯的項目，有機會在短期內獲得收益。

屬蛇人

本月蛇寶寶，容易遇到小人的挑釁，所以在行事作風上，要多加保守謹慎，特別是言語的部分，千萬不要得罪人，在感情發展上，有機會遇到不錯的異性，但不要太急躁，最好先慢慢的觀察，不可一下子就墜入情網。

屬馬人

本月馬寶寶，充滿著雄心鬥志，不斷馬不停蹄的向前衝刺，因此在健康上可能會過於疲勞，造成抵抗力下滑的情況，自己要安排適當的休息時間，在理財上，購物慾上升，容易亂花錢，自己一定要有所節制，以免破財。

屬羊人

本月羊寶寶，信心度有些下滑，做起事來瞻前顧後，沒有魄力，這時最好能跟前輩們聊聊，他們將給你很多的鼓勵，讓你重新充滿動力，在感情生活上，不要去爭道理，要以柔克剛，慢慢軟化對方，戀情才能長久。

屬猴人

本月猴寶寶，有機會與人合作，而且是非常投緣的夥伴關係，你們可以好好相處，對於未來的發展，會有很大的幫助，在家庭生活上，可能會有家電毀損的情況，雖然破財，但就當作汰舊換新，不要太過於在意。

屬雞人

本月雞寶寶，工作運順遂，沒有太多的麻煩事，此時正好可以利用時間多充實自己，多學習或加強自身的專業，能讓自己更有競爭力，情感上小心第三者的介入，要看管好自己的情人，別讓他被別人追走了。

屬狗人

本月狗寶寶，無論在各方面都要謹慎小心，自己的慾望過於強烈，很容易就被人利用，尤其是在錢財上，一不小心就會落入投資陷阱，在情感上也可能會遭到欺騙，所以凡事循規蹈矩，安分守己，就能安然度過。

屬豬人

本月豬寶寶，在工作上的自我要求很高，想要盡善盡美，把事情做到百分百，雖然態度積極，但也消耗太多時間和精力，建議可以放鬆一點，在飲食上要多加節制，如果不好好控制，可能會讓體重直線上升。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

工作運 理財 生肖運勢

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