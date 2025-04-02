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拖延症排行榜出爐！「愛遲到的5種MBTI」相約要加備注
不管是朋友聚會或約會，遇到「拖延症」患者實在很頭痛啊！常被說時間觀念比較隨興的MBTI類型，通常是偏「P型」（Perceiving），也就是偏好彈性和即興的類型。不過這也只是「傾向」而並非絕對，還是要看個人的習慣和責任感，你身邊有那種「愛遲到還總是有藉口」的朋友嗎？
以下是愛遲到的5種MBTI：
1. ISFP（探險家）
隨興自在、不愛被拘束，喜歡照著感覺走，也可能一邊在準備、一邊又跳進自己的小世界，完全忘記時間。
2. ENFP（競選者）
充滿熱情與創意，腦袋裡總是冒出新想法，很容易分心或被其他事情吸引走，導致時間一不注意就過了。
3. INFP（調停者）
活在自己的內心世界，時間對他們來說比較模糊，可能一邊沉思、一邊磨蹭...然後就遲到了。
4. ESFP（表演者）
熱愛當下的享受派，可能在出門前還在慢慢挑衣服或滑手機，自在到讓人著急。
5. ENTP（辯論家）
行程塞滿、點子太多，總是低估準備或交通的時間，而且容易跟人聊過頭、忘記看時間。
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