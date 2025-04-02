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「和錢特別有緣」三星座天生財運旺！他最幸運…爽玩還能賺錢
有些人天生財運逼人，就是比別人容易賺到錢！搜狐網分享三大星座深受財神關照，財運旺到擋不住，貴人更是主動相助。不管是事業、投資還是偏財，都財源廣進，快看看有你嗎？
▍金牛座／投資開花結果 穩穩賺大錢
金牛座以務實著稱，過往的努力與堅持迎來回報。今年憑藉金星帶來加持，金牛座的財運超棒，無論投資、創業或理財，都有望獲得意外之財。金牛座事業運也相當不錯，穩定迎來升遷加薪。金牛健康狀態良好，更讓他們能衝刺全力以赴，掌握這波好運。
▍獅子座／貴人撐腰 人脈通錢脈
獅子座天生財神眷顧，高漲，不論正財、偏財，都能大爆發。獅子座在人際關係方面也奇佳，出現貴人，並帶來更多合作機會。此外，頻繁社交活動，也帶來新的財富管道，人脈通錢脈，獲得豐厚回報
▍射手座／人動錢也動 旅行能發財
射手座內建幸運體質，樂觀開朗的他們今年能夠輕鬆抓住財富機遇。射手座財富大量累積，收入增加，副業或投資都收穫滿滿。此外，射手座今年旅行運旺盛，無論是國內或國外旅行，都將會有很多驚喜，甚至開啟新的財富機會。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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