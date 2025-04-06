殺破狼週運勢／白羊旅遊運好「待遇極佳」 2星座當心爛桃花

白羊座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星相位良好，有人招待到外地遊覽，並可獲得交通、食宿升等的禮遇，不想錯失良機。某些白羊座則是需要出差，差旅待遇極佳，並有時間到當地的觀光勝地逛逛。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，會因為良好工作表現，獲得獎勵，對荷包不無小補。某些白羊座則是購買到市面已經缺貨的商品，簡直像是挖到寶藏一樣驚喜。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與喜歡的人發生不愉快，會暫時不想與對方往來。某些白羊座則是與情感對象發生爭執，嚴重的話甚至因此分手，這段時間對待重要的人依然要保持好情緒管理。

工作運方面，在命宮的太陽與火星呈現4分相，職場上表現越是優秀，越容易造成其他人的無能，把許多瑣事都丟給你做，總是忙個沒完。有時要裝瘋賣傻，才不會被人利用。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，金星、水星雙雙在人際關係宮位結束逆行，本週依然會在許多場合與很久沒見面的朋友重逢、見面、相聚，同時也會有許多交際應酬的邀約，會是社交活動較為活躍的時期。

金錢運佳，在金錢宮位的木星相位良好，多兼了一份差事，收益增加，荷包不無小補，某些金牛座會獲得一些市面上稀缺的物質，奇貨可居，網拍可變現，大賺一筆資金。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某個任務終於完成，會卸下現在的職務，內心輕鬆許多。某些金牛座對於工作感到倦勤，會在此時辭職，好好休養身心靈的健康。

學習運方面，在學習宮位的火星受到太陽影響，考試千萬不要作弊，被抓到嚴逞的機率很高。目前的學習狀態不太理想，功課太多做不完，這段時間的學業壓力較大，要比平常更用功一些。

雙子座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，不論到外地旅行、交換學生、打工渡假，都可實現自己當初的目標。某些雙子座則是有機會到海外工作、外派、出差的機會，待遇都頗高。

本週須注意的部分

工作運方面，金星、水星本週陸續在志業宮位結束逆行，與土星合相，依然要注意有許多事務容易出錯，常用的電子器材故障率高，但一切逐漸恢復正軌，需要再忍耐一陣子，工作才能正常運作。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到火星以及滿月能量影響，與朋友或同事、同學溝通不良，很容易發生爭執，甚至因此封鎖對方，不想再往來。某些雙子座則是管太多閒事，公親變事主。

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，有兢爭對手想橫刀奪愛。這段時間會對情敵的動態很敏感。某些雙子座則是有人向你告白，但他不是自己的菜，喜歡的人反而似乎有別的交往對象。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與海外宮位的金星有良好連結，好朋友從海外回來相聚，有聊不完的話題，覺得很愉快，某些巨蟹座則是交到來自異國的朋友，有深度的文化交流。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，家中需要整修的地方都完工了，生活環境因此煥然一新。需要搬家的巨蟹座，會尋求到理想的物件，並很快遷徙到新居，塵埃落定。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的太陽受到在命宮的火星影響，職場有重要的事務交給你籌辦，目前十分忙碌，經常需要加班，將前置作業先佈置好。某些巨蟹座則是有一個表現工作能力的機會，要好好把握。

健康運方面，火星持續在命宮行進，體力消耗過度，火氣較大，容易嘴破、長痘痘。當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，亦容易罹患急性疾病，嚴重的話，必須動手術治療。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，不論週遭環境再怎麼混亂，心智的穩定讓自己在職場立於不敗之地，危機處理應對良好，獲得上司或客戶稱許，不被挫折所擊倒。

感情運方面，在情感宮位的冥王星相位良好，兩人經過各種考驗，雙方堅定信任彼此，使得關係得以長久。某些獅子座對於喜歡的人顯露出佔有慾，反而讓對方看穿心思，距離會越來越接近。

本週須注意的部分

交通運方面，滿月發生在交通宮位，交通工具在此時壽終正寢，必須要換車了，外出需當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，這段時間需特別注意交通安全。

金錢運方面，水星與金星雙雙在財務宮位結束逆行，並與土星合相，財務問題經過檢視之後，有些損失必須放手，否則破口將持續擴大。不義之財不要貪，害人之心不可有，才能確保平安。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的木星相位良好，在職場受到重用，許多事情都能順利執行，過去受人牽制的陰霾煙消雲散，處理問題更加游刃有餘。某些處女座自行創業，業績亮眼，從不景氣的環境中殺出一條血路。

感情運方面，水星與金星雙雙在感情宮位結束逆行，已經復合成功的處女座，雙方會以結婚為前提交往，甚至決定同居試婚。某些處女座對先前迷戀的對象恢復了理性，會再觀察對方一陣子看看，兩人依然是很好的朋友。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到慾望宮位的太陽影響，與陌生人或是好友最好維持著安全距離，否則容易引起性方面的糾紛。單身的處女座空虛寂寞覺得冷，容易尋求一夜情滿足慾望，卻會惹上爛桃花糾纏。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，受到火星影響，與人發生的財務糾紛必須藉由談判獲得雙方勉強能接受的結果。某些處女座則是把存款一次投入投資市場，造成現金短缺，生活費用吃緊。

天秤座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的木星相位良好，會有到海外旅行的計畫，會因特殊身份獲得便宜的交通票券，或是食宿升等的優待，對於這次的旅程充滿期待。某些天秤座則是交了許多來自異國的朋友，常常有很愉快的文化交流。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的太陽受到在志業宮位的火星影響，喜歡的人因為工作緣故，取消了重要的約會，會感到很失望。某些天秤座與伴侶一起合作一個案件，雙方意見相左，反而事倍功半。

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的太陽影響，會發現同事或是合作夥伴在你背後扯後腿，造成爛攤子一直收不完，每天都有新的問題產生，對職場感到厭倦。

健康運方面，水星、金星雙雙在健康宮位結束逆行，與土星合相，感冒已經好幾個禮拜，不見起色，覺得身體的免疫力很差，經過大量的休息與調養，終於在本週有好轉的跡象。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，金星、水星雙雙在戀愛、子女宮位結束逆行，與復合的對象終於穩定下來，雙方都有結婚的共識。某些天蠍座會發現自己懷有身孕，這個小孩是與情感對象相戀的驚喜。

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，會繼承一筆為數不少的資產，至少可以少奮鬥好幾年。有投資習慣的天蠍座，選中的標的十分抗跌，在一片不景氣中，一支獨秀，帳面賺到不少錢。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到滿月與火星的影響，職場許多問題不斷重演，已經無力改善工作領域的問題，萌生倦怠感，會在此時辭職，或是休長假思考新的發展。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到在健康宮位的滿月能量影響，到海外旅遊或出差，水土不服，除了因為時差問題，導致睡眠不足，精神不佳之外，氣候也會造成心血管方面的問題。

射手座：

整體運勢

家宅運方面，金星、水星雙雙在家宅宮位結束逆行，居住空間整修完成，生活煥然一新。某些射手座與親人鬧彆扭，可在這段時間漸漸言歸於好，家庭恢復和樂。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星相位良好，會挑戰難度較高的旅行方式，像是環島一周，或是攀登難度較高的山嶽。某些射手座則是選擇一個人到海外獨旅，享受孤獨的自由。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到慾望宮位的火星影響，與情感對象在肉體關係上無法協調，成為關係能否長久的障礙。單身的射手座容易空虛寂寞覺得冷，而尋求一夜情解決需求，當心被爛桃花纏上。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，會在此時離開一個團體，和一些人的關係也漸行漸遠。某些射手座的朋友情緒不佳，不斷打電話找你抱怨，會悄悄封鎖對方的聯絡方式，不想讓心情受到影響。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的天王星相位良好，不被看好的情感關係穩定下來，目前的戀情很幸福。摩羯座則是幸運抽中演唱會或是偶像活動的票券，感到十分驚喜。

學習運方面，金星與水星雙雙在學習宮位結束逆行，與土星合相，原本一直無法理解的學科找到十分優秀的指導者，讓你突破盲點，成績大幅進步。某些摩羯座則是把堆積如山的功課做完，在期限內繳出作業。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，手上的案件、事務處理完畢，終於可卸下目前的職務，可以辭職或引退。某些摩羯座則會在這段時間跳槽，到新的領域發展，或是好好休息一陣子，思考職涯是否還有別的可能性。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到在伴侶宮位的火星影響，家人過度干涉你的情感問題，甚至安排擅自安排相親對象，覺得自己不受到尊重。某些摩羯座與鄰居發生不愉快的問題，難以調解。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，金星、水星雙雙在金錢宮位結束逆行，過去被虧欠的報酬或是借貸的金錢終於歸還，會覺得自己很富裕。某些水瓶座在家中某個角落找到一件遺忘很久的貴金屬首飾，目前的市值十分驚人。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星相位良好，和喜歡的人以結婚為前提交往，有同居的打算。某些水瓶座有懷孕的跡象，或是正等待孩子足月降臨到這個世界，對新的小生命充滿期待。

本週須注意的部分

學業運方面，滿月發生在學業宮位，受到火星影響，對目前學習的科目沒有興趣，萌生轉換科系或是重考的想法。某些水瓶座考試成績不理想，面臨留級或是被二一的可能性。

工作運方面，在工作宮位的火星受到滿月能量影響，目前文件堆積如山，需要在期限內處理完畢，每天都需要加班，才能消化一點點，身體已經過勞承受不了，開始生病了。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星、水星雙雙在命宮結束逆行，與前情人確定了關係，兩人不想再失去對方。某些雙魚座從熱戀中逐漸恢復理智，對於目前喜歡的人會較為謹慎，有些現實層面的問題要思考。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，會因為突發事件，入住離家不遠的旅店，享受高級的服務與設施，感覺好像出遠門旅行，也可轉換一下心情，洗淨生活的倦怠感。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，容易衝動消費，分期付款購買昂貴的商品，未來要省吃儉用好一陣子。有投資習慣的雙魚座，投資標的指數不斷下探，必須設下停損點，以免血本無歸。

健康運方面，金星、水星雙雙在命宮結束逆行，與土星合相，不斷復發的痼疾，終於逐漸好轉，感到欣慰。這段時間依然要當心著涼感冒，或是病毒感染，造成呼吸系統與喉嚨發炎。

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