小事情也走心！3星座「鑽牛角尖」...金牛太高標、第一名老覺得被攻擊

鑽牛角尖的個性雖然能避免危機，但也會讓人感到不適。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易「鑽牛角尖」的星座，讓小事變成大事，請參考太陽星座、上升星座。

3 金牛座／完美主義 實事求是 痛恨瑕疵

金牛座鑽牛角尖的原因是完美主義，希望表現出來是最完美的狀態，不管是形象、聲音還是作品都要達到目標，高標準不會因為對方是新手有所改變。

2 處女座／細節在握 控制慾強 難放手他人

處女座喜歡掌握細節，做事情時，從頭到尾、每個細節都要管控到底，有時候會累到自己，但對於處女座來說真的「沒有辦法」，但是這種重視細節的表現，也能讓他們在各個領域發光發熱。

1 巨蟹座／情緒敏感 過度解讀 內心劇場

巨蟹座情緒容易拉太滿，就算是開玩笑、幽默互動，也會因為他們內心劇場太多，就會過度解讀，可能把他人善意言語當成不利的攻擊，其實只是「想太多了」，此個性常會把小事情擴大。

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