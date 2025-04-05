快訊

韓留學生西門町遭砍濺血 發文嘆「無法相信」：以為台灣治安良好

小事情也走心！3星座「鑽牛角尖」...金牛太高標、第一名老覺得被攻擊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為鑽牛角尖、心情沮喪示意圖。圖／AI生成
圖為鑽牛角尖、心情沮喪示意圖。圖／AI生成

鑽牛角尖的個性雖然能避免危機，但也會讓人感到不適。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易「鑽牛角尖」的星座，讓小事變成大事，請參考太陽星座、上升星座。

3 金牛座／完美主義 實事求是 痛恨瑕疵

金牛座鑽牛角尖的原因是完美主義，希望表現出來是最完美的狀態，不管是形象、聲音還是作品都要達到目標，高標準不會因為對方是新手有所改變。

2 處女座／細節在握 控制慾強 難放手他人

處女座喜歡掌握細節，做事情時，從頭到尾、每個細節都要管控到底，有時候會累到自己，但對於處女座來說真的「沒有辦法」，但是這種重視細節的表現，也能讓他們在各個領域發光發熱。

1 巨蟹座／情緒敏感 過度解讀 內心劇場

巨蟹座情緒容易拉太滿，就算是開玩笑、幽默互動，也會因為他們內心劇場太多，就會過度解讀，可能把他人善意言語當成不利的攻擊，其實只是「想太多了」，此個性常會把小事情擴大。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

4星座女不獨立…動不動「伸手牌」求助！雙魚想太多、她靜不下來

愚人節快樂！五大星座開不起玩笑…處女當真、「第一名」一點就炸

4月財運最旺星座TOP5！雙魚有極佳人緣、摩羯投資運好、第一名正偏財都強勁

動不動就不理人！3個星座「敏感又冷漠」 總讓人難以捉摸

相關新聞

小事情也走心！3星座「鑽牛角尖」...金牛太高標、第一名老覺得被攻擊

鑽牛角尖的個性雖然能避免危機，但也會讓人感到不適。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易「鑽牛角尖」的星座，讓小事變成大事，請參考太陽星座、上升星座。

武財神趙公明誕辰 民俗專家分享吉日求財秘訣避3禁忌

農曆三月十五日為武財神趙公明誕辰，今年在4月12日，是祈求財運、事業興旺的重要吉日。命理師柯柏成說，趙公明是中路財神，祭...

心太軟！3生肖女最容易被花言巧語欺騙 感情之路一波三折

在愛情的旅途中，有些生肖女似乎天生擁有一顆溫柔的心，她們善良而敏感，往往容易被甜言蜜語所吸引。「搜狐網」列出，這三位生肖女在愛情的道路上跌跌撞撞，儘管面對困難與傷痛，依然懷抱希望，勇敢向前。

每日星座運勢／處女條理分明說見解 容易受到認同

2025-04-05牡羊座短評：平凡的一天，在平淡中品味生活的美好。【整體運】今天在愛情上你們兩人都能相互體貼，寬容對方的過失，用包容的心去對待彼此，使你們的感情更深更厚。理財方面花費較多，金錢進出頻

3星座「大俠性格」路見不平、拔刀相助！射手正義感、他不嫌麻煩帶頭衝

擁有一個會拔刀相助的朋友很讓人安心。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個「拔刀相助」的星座，快來看看你的朋友沒有上榜吧！請參考太陽星座、上升星座以及水星星座。

蛇年四大生肖運差禁忌多？民俗專家提供簡單方法化解

清明連假即時通訊平台流傳這幾天互不問候早安，稱這是一種習俗，也有流傳某些生肖不能掃墓。彰化縣民俗專家蒲慶峰今表示，不能問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。