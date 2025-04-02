清明節是二十四節氣之一，2025年落在4月4日。此時陽氣漸旺，萬物欣欣向榮，同時也是慎終追遠、掃墓祭祖的日子。俗語云：「清明時節雨紛紛」，這場細雨象徵新生與轉變，也代表著生命的循環。



除了掃墓，許多人會踏青、放風箏，以迎接春天的活力。在這氣場轉換之際，部分生肖將迎來轉運契機，跟著科技紫微網，一起來看看你是否榜上有名！

清明節後氣場大轉變！這三生肖財運、好運雙雙來襲(圖片來源：科技紫微網)

如何在清明招好運

第一招：祭祖積福

清明掃墓不僅是孝道的表現，更能帶來家運的提升。在掃墓時，心存感恩，向祖先祈求庇佑，能夠穩固自身運勢，讓家族的氣運更加興旺。此外，掃墓後可以將家中的舊物整理、丟棄破損或無用的物品，象徵著去舊迎新，為未來開啟新的運勢。

第二招：踏青吸收陽氣

清明時節陽氣正旺，最適合外出踏青。選擇山林、公園、溪邊等地方走走，不僅能紓解壓力，還能吸收大自然的正能量。特別是生肖屬陰的朋友（如屬牛、屬蛇、屬雞），多接觸陽光、親近自然，有助於提升個人的運勢，驅散負能量。

第三招：放風箏化解霉運

古人相信，放風箏能帶走晦氣，迎來好運。在清明這天，寫下自己的願望或煩惱，並將風箏放飛，寓意把不好的運氣遠遠拋開，讓新的一年充滿希望與正能量。對於最近運勢低迷的人，這是一個簡單但有效的轉運方法。

哪些生肖在清明前後轉運

生肖鼠

屬鼠者迎來好運，特別是愛情與財運方面。單身者桃花盛開，有機會在社交場合邂逅心動對象；有伴侶者感情升溫，適合製造浪漫。事業穩步發展，財運不錯，正財穩定，還有額外收入機會，記得好好把握。人際關係也有所提升，貴人運強，適合拓展人脈與合作。

生肖龍

屬龍者運勢提升，工作表現亮眼，容易獲得賞識與回報，財運也隨之上揚，但投資仍需謹慎。感情方面略顯平淡，有伴侶者需多聯繫，避免因忙碌而影響感情熱度。近期適合主動出擊，無論是職場、財務還是人際，都能憑藉努力獲得良好結果。

生肖牛

屬牛者運勢平穩，適合放慢腳步享受生活，與親友相聚增進感情。單身者有機會透過親友牽線脫單，有伴侶者感情穩定，旅行能助感情升溫。事業無大波動，財運穩定，收支平衡，是安心度日的好時機。心境開闊，煩惱減少，能以更正向的態度面對未來挑戰。

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