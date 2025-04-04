3星座「大俠性格」路見不平、拔刀相助！射手正義感、他不嫌麻煩帶頭衝

擁有一個會拔刀相助的朋友很讓人安心。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個「拔刀相助」的星座，快來看看你的朋友沒有上榜吧！請參考太陽星座、上升星座以及水星星座。

3 射手座／路見不平 勇往直前

射手座非常有正義感，如果聽到同學或朋友遇到不好遭遇，會在第一時間前去幫忙，不會嫌路途遙遠，或是在乎會耽誤自己時間，反而會犧牲時間去幫助朋友，是見義勇為的表現。

2 獅子座／見義勇為 挺身而出

獅子座就像是太陽一樣照耀別人，燃燒自己能量幫助別人，會非常勇敢向前挺身而出，遇到困難一般人選擇退縮時，獅子座反而會挺身而出，就算是路邊巷口出現車禍，他也會下車幫忙，維持交通，聯繫警察或醫護人員。

1 牡羊座／熱血衝鋒 義無反顧

別人不敢做的事，牡羊座都會見義勇為，就算事情會讓自己惹上麻煩，也不會考慮那麼多，而去幫助需要幫助的人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。