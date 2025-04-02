快訊

新生兒連9年負成長！生養育基金門檻曝光 上班族不吃不喝要存12年

金秀賢「未對金賽綸道歉」惹怒家屬　8好友將發聲明戳破謊言

富比士2025年億萬富豪榜出爐 台灣排名居前的是他們仨

聽新聞
0:00 / 0:00

3星座蛇年恐爆桃色糾紛？水瓶座「過去欠的總要還」、他一時心癢亂來

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為辦公室戀情出軌示意圖。圖／AI生成
圖為辦公室戀情出軌示意圖。圖／AI生成

保持良善、不要亂來，才能避免桃色糾紛。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個蛇年容易惹出桃色糾紛的星座，快看誰上榜！請參考太陽星座、上升星座以及金星星座。

3 水瓶座／男歡女愛必有冤情

過去水瓶座可能犯下一些錯誤，做了對不起人家的事，不會那麼快化解，這些事會在日後不斷發酵，要特別小心。

2 獅子座／冤親債主來算總帳

獅子座蛇年做人做事都要當心，必須有情有義，不能牽扯桃色糾紛，否則對方會來向你算總帳。

3 天蠍座／不要羨慕齊人之福

天蠍座蛇年容易羨慕別人的「齊人之福」，容易一時心癢，惹出不必要的麻煩，建議在心態上不要羨慕別人，才能避免桃色糾紛。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

外遇 星座運勢 蛇年

延伸閱讀

默默賺大錢！四大星座常是「隱形富豪」…巴菲特、張忠謀都上榜

「都是正妹」容易被渣男騙3面相大公開！狗狗眼、小鼻頭還有這特徵

動不動就不理人！3個星座「敏感又冷漠」 總讓人難以捉摸

愚人節快樂！五大星座開不起玩笑…處女當真、「第一名」一點就炸

相關新聞

清明掃墓時間、祭品、服裝都要注意... 15大禁忌全公開

今年「清明節」是4月4日，於4月3日至6日為連續假期，「清明節」是國人慎終追遠，掃墓祭祖的重要節日，國內外各地民眾將陸續...

3星座蛇年恐爆桃色糾紛？水瓶座「過去欠的總要還」、他一時心癢亂來

保持良善、不要亂來，才能避免桃色糾紛。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個蛇年容易惹出桃色糾紛的星座，快看誰上榜！請參考太陽星座、上升星座以及金星星座。

清明節後氣場大轉變！這三生肖財運 好運雙雙來襲

>清明節是二十四節氣之一，2025年落在4月4日。此時陽氣漸旺，萬物欣欣向榮，同時也是慎終追遠、掃墓祭祖的日子。俗語云：「清明時節雨紛紛」，這場細雨象徵新生與轉變，也代表著生命的循環。除了掃墓，許多人會踏青、放風箏，以迎接春天的活力。在這氣場轉換之際，部分生肖將迎來轉運契機，跟著科技紫微網，一起來看看你是否榜上有名！

默默賺大錢！四大星座常是「隱形富豪」…巴菲特、張忠謀都上榜

有錢人不一定高調，有些人即使事業看似平凡，依然能以「鴨子划水」方式累積財富，默默成大器。搜狐網分享，「事業平凡也能發家致富，低调之中也能成大器的四大星座」，快看看都有誰。

農曆三月生肖總運預測：屬狗錢財滿滿 屬鼠桃花盛開

2025年乙巳蛇年農曆三月（國曆2025/3/29～2025/4/27），恰逢「花落草齊生，鶯飛蝶雙戲」的清明時節，以及雨生百穀、牡丹花盛開的穀雨節氣，氣溫回升，雨水增多，濕潤而充滿生機。那麼，十二生肖的運勢是溫暖和煦，還是陰沉潮濕呢？一起跟著科技紫微網來詳細瞭解吧。

「都是正妹」容易被渣男騙3面相大公開！狗狗眼、小鼻頭還有這特徵

做決定前務必深思熟慮，才能規避危機。命理專家廖翊樺在節目《命運好好玩》中分享3個容易被假象蒙蔽的女性手面相，提醒女性民眾不要因為熱戀期，而被假象蒙蔽雙眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。