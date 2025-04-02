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3星座蛇年恐爆桃色糾紛？水瓶座「過去欠的總要還」、他一時心癢亂來
保持良善、不要亂來，才能避免桃色糾紛。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個蛇年容易惹出桃色糾紛的星座，快看誰上榜！請參考太陽星座、上升星座以及金星星座。
3 水瓶座／男歡女愛必有冤情
過去水瓶座可能犯下一些錯誤，做了對不起人家的事，不會那麼快化解，這些事會在日後不斷發酵，要特別小心。
2 獅子座／冤親債主來算總帳
獅子座蛇年做人做事都要當心，必須有情有義，不能牽扯桃色糾紛，否則對方會來向你算總帳。
3 天蠍座／不要羨慕齊人之福
天蠍座蛇年容易羨慕別人的「齊人之福」，容易一時心癢，惹出不必要的麻煩，建議在心態上不要羨慕別人，才能避免桃色糾紛。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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