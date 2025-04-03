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4星座今年出國超強運！天蠍貴人熱情招待、金牛搶到超值機票

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為出國旅遊示意圖。圖／AI生成
圖為出國旅遊示意圖。圖／AI生成

馬上就是清明假期，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，四大星座2025年出國旅遊運超好，有機會就多去走一走，可能好運不斷，還有更多驚喜在前方。

四星座出國有好運

TOP 4 雙魚座／收到意外旅行邀請

2025年對雙魚座來說，是充滿機會與驚喜的一年，特別是在出國方面，運勢格外強勁。無論是旅遊、留學、工作派遣，甚至長期移居，雙魚座都容易遇到順利的安排與貴人相助。今年，你可能會收到意想不到的旅行邀請，或是在計畫出國時發現有優惠方案、特別機會，讓你的夢想旅程更輕鬆實現。

TOP 3 天蠍座／貴人招待 開拓視野

2025年對天蠍座來說，出國的好運主要體現在「貴人相助，受到招待」，讓你的旅程輕鬆又愉快。今年，你可能會因為工作關係被邀請參與國際會議、考察或合作計畫，相關費用由公司或合作夥伴負擔，讓你享受到免費或低成本的海外行程。此外，家人、朋友或另一半也可能主動邀請你一同出遊，甚至願意幫你支付部分費用，讓你不必為經濟問題而煩惱。若你本身是從事商業、文化或藝術相關行業，還可能因為客戶、贊助方的支持而獲得難得的國外旅行機會。

TOP 2 獅子座／打通人脈 好事連連

2025年，獅子座的出國運勢強勁，主要表現在「出國後的好事連連」。今年，無論是旅遊、留學、出差或短期進修，獅子座都容易在海外遇到關鍵機會，讓人生邁向更好的方向。特別是在事業與人脈方面，出國後可能結識重要人士，獲得新的合作機會，甚至讓財務狀況有所提升。例如，出國考察可能讓你發現新市場，海外進修可能讓你遇到影響深遠的導師，甚至單純的旅行也可能促成一場意想不到的好運。此外，獅子座本身的個人魅力也會在國外環境中發揮得淋漓盡致，吸引來自不同文化背景的貴人賞識，讓未來發展更上一層樓。

TOP 1 金牛座／撿便宜 享受超值旅程

2025年金牛座的出國運勢旺盛，特別是「撿到便宜」方面，讓你用最划算的方式享受高品質的旅程。今年你特別容易遇到旅行優惠，例如機票、住宿、交通等都有折扣，甚至可能因為信用卡回饋、里程兌換或抽獎活動而獲得免費升等。此外，你的朋友或家人可能會分享內部優惠資訊，讓你搶到超值價格，甚至獲得免費住宿、機票補助或高端體驗。無論是豪華飯店升等、商務艙特價，還是當地行程折扣，金牛座都能在2025年用最精打細算的方式，享受最超值的海外旅程。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

出國旅遊 星座

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