你的財庫有漏洞嗎？ 補強個人財富的四個建議 (上)

窮人們都想錯了，錢並不能使富人幸福， 但富人們也想錯了，它的確能讓窮人幸福 ! ~ 讓‧端木松 (Jean D'Ormesson)

過年前和朋友餐敘聊天，朋友一時興起問了一個有趣的問題。

「作為一個命理師，你最常被問到的問題是什麼？」

「應該是『命運能不能改變』吧？」我憑著粗略的印象，含含糊糊地回答。

「這應該是哲學思辨吧？」朋友打趣地說道，隨後就開啟了其他的話題。

但是朋友不經意的問題，卻一直停留在腦中，隱約間感覺好像有其他的答案。

回到家裡，打開各個內容平台的後台統計資料，大致整理之後，就讓數字來解答我的疑惑。

點閱數與留言提問數最多的，就是以下這一篇文章，以及衍生的影音內容。

『其實財帛宮並沒有你想像的那麼重要 ! – 影響一生財富的三個宮位』

原來我最常被問到的問題，不是「命運能不能改變？」，而是『我到底會不會有錢？』

命盤中的財富密碼

如果從「80/20法則」的觀點來分析，最富有的20％的人口控制著80％的財富，雖不能以此推論「剩下80%的人口都是沒錢」，但是「覺得錢不夠用」的人佔多數，卻是不爭的事實。

作為一個福德宮、財帛宮、田宅宮都不甚理想的命理師，其實我自認還蠻有資格來談談「財富」這件事。

所謂的「資格」倒不是從「如何變有錢」的觀點來看，而是在心態、狀態及感受上，我更貼近「覺得錢不夠用」的人。

但同時我也接觸過有錢人，或是曾經分析過他們的命盤，理解命盤中的財富密碼如何兌現，以及如何影響他們的人生。

有些有錢人並不是天生就有錢，而是適時地掌握了人生中可以累積財富的契機；有些有錢人則是做出錯誤的決定，而讓自己無法一輩子都有錢。

至少，我認為每個人都可以依據以下的原則，檢視一下自己命盤中的「財富密碼」，知道自己取得財富的能耐或是極限在哪裏，又有哪些盲點可以修正或是避開。

命盤中的「財富密碼」通常位於以下幾個宮位：命宮、身宮、財帛宮、福德宮、田宅宮。而密碼又可區分為「財旺」或是「財弱」。

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雖然這些原則目前是用來判斷「財富密碼」，但是也適用於判斷命盤中其他宮位的旺弱與好壞。

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財旺指標

(1)宮內有財星化祿或是與祿存同宮

這是最明顯的「財旺指標」，但是要留意的是作為主星的財星是否位於「廟旺」的宮位，畢竟化祿及祿存都是由同宮的主星旺弱來決定其是否「乘旺」，進而能夠加強星曜特質的發揮。

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一般來說，天府在十二地支宮位的旺弱差異並不明顯，而是由天府的格局來決定旺弱。但是星曜旺弱對於太陰來說，就相對地重要了。

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星曜落陷對於此一組合的具體影響，是坐命者對於財富取得與運用的觀念或心態偏向負面思維，或是手法不正當，導致「因財惹麻煩」或是「為富不耐久」。

如果宮內有廟旺的財星，但是並沒有化祿或祿存同宮，仍是值得期待的組合。當行運的過程中，有某個大限的化祿或是祿存進入時，該大限依然可以兌現「財富可期」的運勢。

例如，當廉貞破軍在酉位坐命，子位的田宅宮裡有廟旺太陰、天同的組合。當坐命者運行丁干或癸干大限時，本命的田宅宮就有太陰化祿或是太陰與祿存同宮。

(2)宮內的主星廟旺，並與化祿或是與祿存同宮

雖然「財旺指標」較前述的財星組合弱了一些，但是憑藉著星曜廟旺的優勢，仍不失為良好的組合。星曜落陷的缺點和前述相同，要特別留意取財的手法與金錢價值觀。

由於星曜並不屬於財星，因此這類組合落入命身宮、財帛宮時，頗有「以此得財」的傾向。

舉例來說，主星為巨門，則有開口得財之意，坐命者適合從事「開口得財」的行業，如律師、講師、業務、仲介等。主星為廉貞，則帶有利用人脈、環境、地緣關係來開拓財源之意。

如果宮內有廟旺的主星，但是並沒有化祿或祿存同宮，仍是值得期待的組合。理由與前述相同，可以期待適當的大限而得以發揮。

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(3)宮內的主星符合格局

前述星曜廟旺落陷的判斷仍有例外，大約有百分之二十的情況並不符合一般判斷的規則。有些星曜雖看似落陷，但仍是古人眼中的好格局。

當好格局進入前述的宮位時，雖不見得富可敵國，但是「財富可期」也不會是件難事。

例如，子午位的巨門、子午位的破軍、申位的廉貞，或是貪狼與火星(鈴星)同宮。

命理中的好格局不僅止於此，但是成立好格局的條件也頗為嚴苛，未來有機會再來深入討論。

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財弱指標

(1)宮位被地空、地劫作用

宮位被地空、地劫作用可以分為幾種狀況：宮內有地空，宮內有地空、地劫同宮，宮位被空劫拱，宮位被空劫夾，本宮與對宮空劫對照。

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如果宮內的主星廟旺，這些弱化的影響力有限，對於坐命者並不會形成重大的傷害。從星曜的觀點來看，最差的狀況應屬宮內的主星落陷；從結構的觀點來看，最差的狀況應屬空劫對照。

例如，地空與地劫分處於福德宮與財帛宮，坐命者不僅理財思維差，來財之源也遭限縮，頗有先天不足又後天失調之象。想要有錢，談何容易？

(2)宮內中有截空

截空巨大的影響力在於：坐命者對於宮位所屬的面向，投入多但收穫少，或是沒興趣經營、發展。然而，背後的真正原因，可能是坐命者在此一面向的思考、想法異於常人，也就是對於一般性事物的認知與理解，與常人有巨大的落差。

例如，某個太陰的坐命者雖有有積存、儲蓄的思維，但是因為截空在財帛宮，對於稍微複雜的理財知識或觀念敬謝不敏。只靠著大量購買打折品，滿足自己對於「省錢」、「勤儉持家」的想像。

相較之下，截空的負面影響力會高於地空，原因是地空只影響同宮的甲級星，而截空則是影響整個宮位。

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(3)宮內中有雙煞或煞忌同宮

一般來說，除了某些特殊的不良組合之外，廟旺的主星雖與煞星同宮，多少還有一些抵禦能力，讓整體的狀況不至於太糟。而廟旺主星化忌，也有類似的現象。

然而，當主星與雙煞同宮，或是與化忌、煞星同宮(又稱煞忌同宮)，那麼就算主星廟旺，也擋不住這種雙重的破壞力。

廣義來看，煞星代表傷害、化忌代表是非，雙煞則代表嚴重傷害，煞忌同宮則意味著同時遭受傷害與是非的糾纏。在此一情況下，這個宮位所代表的面向自然難以平順，或是在坐命者的人生中難以開展，得到好的成果。

(4)本宮與對宮有雙煞或煞忌同宮

如果前述的雙煞或煞忌分別在本宮及對宮，這種殺傷力便會擴大，同時形成對於本宮及對宮的破壞力，又成為「(煞忌)交馳」。

這種負面作用力的型態與與空劫對照頗為類似，同時影響兩個宮位。但是差別在於「空劫對照」只發生在寅申位，而「(煞忌)交馳」的現象則可能發生在命盤中的任一個本宮與對宮的組合，如巳亥位、卯酉位、辰戌位、子午位。

從財富的面向來看，如果這種「(煞忌)交馳」的組合出現在福德宮與財帛宮的連線，其破壞力甚為嚴重。坐命者為了要解決錢財所造成的困境或難題，勢必要奔波勞碌、心力交瘁，辛苦異常而難以享福。

(5)本宮或是對宮有煞星單守

宮內僅有煞星而沒有十四主星，通常被歸類為「煞星單守」，此時對宮的十四主星僅具有形式上的影響力，而無法借用「鏡像」的概念對煞星產生壓制的力量。

例如，卯位有擎羊單守，酉位有紫微貪狼，此時無法利用「鏡像」的概念讓對宮的紫微貪狼「借至」卯位使用，進而對擎羊產生主星壓制煞星的作用。

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此時宮中單守的煞星，就像無人看守的惡犬，在宮中到處肆虐，產生嚴重的破壞力。由於宮中沒有其他可壓制煞星的力量，煞星的破壞力也會波及對宮，也算是一種兩宮皆受損的殺傷力。

因此，即便本宮沒有煞星，在對宮有煞星單守的情況下，本宮依然會受到煞星的衝擊。

正面迎戰，逢破就補

這些命盤之中各有旺弱的星曜組合，表面上看似與生俱來、命中注定，但若以實際論命的經驗來分析，這些各有旺弱的星曜組合其實反映了坐命者的價值觀與行為模式。

福德宮的星曜組合旺，意味著坐命者有多種財源，而且賺錢方式相對輕鬆、不費力。但實際上福德宮所隱含的靈活商業思維與商業頭腦，才是坐命者擁有多種財源，而且賺錢輕鬆的主因。

財帛宮的星曜組合旺，意味著坐命者理財能力強，求財的慾望也強。而在用錢方面也頗有計畫，甚少寅吃卯糧或是衝動消費，畢竟財帛宮的影響範圍是管(賺)進也管(支)出。

田宅宮的星曜組合旺，意味著坐命者即使是在財源不豐，理財能力不強的情況下，也能擁有積蓄或資產。而實際發生的情境，可能有天壤之別。

一是坐命者省吃節用，辛辛苦苦攢下每一分錢，聚沙成塔終於擁有可觀的資產。

另一個可能則是坐命者是不具商業思維，也不會理財的富二代或是「田僑仔」，靠著祖上所留下的龐大資產而輕鬆度日。

你當然可以語帶調侃地稱讚後者，花錢仍有所節制，即便坐吃山空也花不完祖產。但後者也會承受極高的風險，當某個大限田宅宮組合不佳時，巨大的基業也有可能一夕傾倒、消失殆盡。

從「財旺指標」與「財弱指標」的組成便可以發現：組成「財旺」的條件很嚴苛，形成「財弱」的條件卻是俯拾皆是。這也間接地解釋了為什麼有錢的人少，而「覺得錢不夠用」的人佔多數？

尤其是「紫殺盤」的坐命者，因為命盤中共有四個空宮，很容易就兌現「煞星單守」的條件，遭受煞星肆虐的機率與範圍就會遠高於其他盤型的坐命者。

但真正關鍵的問題是，如果自己的命盤中兌現了「財弱指標」，難道就只能聽天由命或是怨天尤人，任由命運無情地擺佈？

《 未完待續 》

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