左輔星加持！「4生肖」清明後貴人運爆發…升官又加薪

紫微斗數中「左輔」是顆吉星，象徵貴人扶持、帶來助力，具有穩定協助的特質，在工作財運都容易獲得貴人提攜，會變更順利。紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，馬上就是清明節，在假期過後，「左輔」將對以下四大生肖帶來重大影響。

▍生肖馬／貴人相助 事業穩健成長

清明節後馬貴人運奇佳，職場上獲長官賞識、同事支援、客戶信任，只要能憑藉這股助力，如果能夠善用這股助力，升官加薪不在話下。左輔星的特質較為穩定踏實，建議馬要放眼長線，在職場要好好累積實力、穩健發展，避免衝動或追逐短利。

▍生肖狗／可望晉升 職場表現受肯定

清明節後狗事業運將迎來轉機，很適合爭取升遷、拓展職責、建立專業地位。狗的努力被老闆看見了，工作表現得到肯定，也有機會拿到新職位或更高薪水。但「左輔」雖然正向，但不代表機會會主動送上門，狗還是要主動爭取、展現企圖心，事業才能有所突破。

▍生肖鼠／外地發展 異業合作大有可為

清明節後鼠適合向外發展，透過異地、異業、跨界合作來尋求機會。鼠透過外出旅行、與外地客戶往來，都可能遇見貴人，如果有機會外派、參與國際合作，或是考慮轉換跑道，都很值得積極嘗試。鼠也很適合學習、進修、拓展視野，不妨培養新技能，來提升自身的競爭力，為未來的職涯鋪路。

▍生肖龍／調整心態 提升格局帶來成功

2025年清明節後龍的事業發展，與心態格局息息相關。龍的內在成長、精神狀態將直接影響事業的發展，建議要保持穩定的心態、長遠規劃，就能迎來更高的成就。建議龍這一年先放慢腳步，不慌不忙，重新審視人生目標，提高自己的層次。龍今年更容易遇到智慧型貴人、人生導師、事業上重要前輩，建議多和成功人士交流，學習他們的思維方式，將有助於未來的發展。

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