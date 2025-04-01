農曆3月運勢(下)／鼠人紅是非多、2生肖注意血光災、蛇要顧健康

命理師湯鎮瑋老師臉書分享「農曆三月份，十二生肖運勢解析」影片，這裡說的是指命理上的農曆3月就是所謂「辰月」，從國曆4月5日開始到5月4日，本月座落一顆「病符星」，要注意傳染性疾病，建議外出配戴口罩，注意身心靈健康。

▍鼠／人紅是非多

農曆3月會有好的賺錢機會出現，要保持積極能量，千萬別躺平要把握機會。本月可以多學習第二專長，專業技大放異彩，職場會有新機會，不要抗拒勇於承接。鼠本月人紅是非多，建議要低調，以免犯小人官司纏身。若有好事降臨也不要先說，容易破局，等成定局再分享。本月有簽約也要看清楚，避免有陷阱有糾紛。

想要開運，可以多穿戴金色系衣服、飾品，配戴金珀、金銀珠寶，可以多念心經除障。

▍蛇／顧身心健康

農曆3月蛇要多注意健康，可能容易疲累、舊疾復發，也要注意傳染病。本月可能有結婚生子好消息傳出，蛇可能最近壓力有點大，建議多放鬆身心靈，照顧自己。蛇貴人運不錯，要多廣結善緣，事情都能解決。

想要開運，可以多穿戴綠色系衣服飾品，配戴綠珀、綠寶石，可以去拜綠度母，焚燒薰香檀香、沉香。

▍馬／注意血光災

農曆3月馬「先遇難後呈祥」，會遇到一堆雜事或功課，可能焦頭爛額很忙，但預先做功課是好事，之後就會心想事成，馬之前所有努力都不會白費。本月注意血光災，行車走路爬高都要注意安全，別讓自己太累。本月不要有貪念，否則可能被詐騙。

想要開運，可以多穿戴綠色系衣服飾品，配戴綠珀、綠寶石，可以去拜綠度母，焚燒薰香檀香、沉香。

▍羊／要先管好嘴

農曆3月羊容易驛動，生活、工作、居住環境可能變動，會很勞碌奔波，可能要出國。建議羊多廣結善緣，本月福星高照，做事都能逢凶化吉。本月只要「管好嘴」本月就會開運，當心病從口入、禍從口出，說話謹慎，不要亂吃東西。本月容易有口舌是非，建議別好奇心過頭，或是跟著大家八卦，後果很慘。本月遠方有貴人、遠方有財運，建議多走動，會有好機會。

想要開運，可以多穿戴黃色系、咖啡色系衣服飾品，配戴蜜蠟、黃水晶，可以拜土地公。

▍猴／注意血光災

農曆3月猴要當心血光災，爬高爬低交通災害都注意，可以捐血化解，又是行善布施。猴本月有很多賺錢機會，但記得要務實，財富穩中求，不要太好高騖遠，可能錢財「左進右出」化為泡影。本月很適合健檢，有問題就處理它。

想要開運，可以多穿戴黃色系、咖啡色系衣服飾品，配戴蜜蠟、黃水晶，可以拜土地公。

▍雞／賺多也花多

農曆3月雞有機會賺到錢，但建議要保守點存下來，不要嘗到甜頭就花更多。本月別「太靠勢」，建議凡事親力親為做好，就算一時很順風順水，也不要以為好運都理所當然，容易大起大落。

想要開運，可以多穿戴金銀色衣服、飾品，配戴金珀、金銀珠寶，可以多拜關公。

▍豬／易掉東掉西

農曆3月豬要注意健康，可能比較奔波，會有驛動。豬可能會花錢變多，或容易掉東西，有破財的可能。本月貴人是女性，從事跟女性有關的行業會表現很好。本月脫單機會很高，可以請朋友幫忙介紹。

想要開運，可以多穿戴金銀色衣服、飾品，配戴金珀、金銀珠寶，可以多拜觀音。

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