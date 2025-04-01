快訊

柯文哲今二度戒護就醫 北所證實「已返回」：具體病況不便說明

消失2小時遭不正訊問？ 彭振聲打臉柯文哲律師「檢問案態度很好」

中共對台軍演 CNN曝時機有「1巧合」：將考驗美護台決心

聽新聞
0:00 / 0:00

12生肖4月運勢變化！屬蛇「雙喜臨門」 牛、龍當心失誤破財

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著4月到來，12生肖的運勢也出現變化。示意圖／AI生成
隨著4月到來，12生肖的運勢也出現變化。示意圖／AI生成

職場煩心事多，生活壓力大，不少人會關心自己在新的一個月裡，運勢是否能順風順水。根據搜狐網》分享，隨著4月到來，12生肖的運勢也出現變化。其中屬蛇的人將迎來財運與桃花齊開的「雙喜臨門」，屬猴的朋友則在貴人幫助下事業順利、財源滾滾；不過也有生肖需提高警覺，避免破財、是非纏身。

生肖鼠

4月貴人運旺，建議多參與人際活動，像是拓展業務、洽談合作、出差拜訪，都可能意外促成好機會，提升財運與事業表現。

生肖牛

運勢下滑，財氣不穩，需小心工作失誤、獎金被扣，甚至有突發花費。建議暫緩投資計畫，出門也要留意財物安全。

生肖虎

偏財運但守不住，進帳了又花出去。建議可發展穩定副業，避免高風險投資，才能讓錢財長久留下來。

生肖兔

人際關係易出問題，須提防小人與甜言蜜語的陷阱。避免洩露私事、保持謹慎，是本月守運重點。

生肖龍

恐遇官司或財務糾紛，尤其在合約、借貸、合夥等經濟往來要謹慎，避免因小失大。務必確保條款清楚，別讓模糊契約釀禍。

生肖蛇

財運爆棚、喜事連連！不僅偏財豐厚，身心狀況佳，生活順利，也有戀愛運加持，單身者有望脫單，已有伴侶者感情甜蜜。

生肖馬

正財運強，努力終有回報。4月工作表現亮眼，有機會加薪升職，建議積極把握，展現實力。

生肖羊

整體低迷，容易情緒消沉，對未來失去信心。要提醒自己少花冤枉錢、控制消費，感情方面也要多溝通，避免爭執升溫。

生肖猴

貴人運佳，財運跟著來。工作有突破、領導賞識、升職有望，是能靠實力翻轉運勢的一個月，整體大吉大利。

生肖雞

貴人如雲，事業與感情皆走旺。職場關係融洽，有機會獲得升遷；愛情方面也甜蜜進展，單身者有望遇見對的人。

生肖狗

運勢逢沖，生活壓力增大，波折較多。建議穩住心情、冷靜應對，每次挫折也可能是轉機。撐過去，運勢將逐步轉好。

生肖豬

桃花旺盛，是戀愛的好時機，可能會與熟人擦出火花。但事業與財運表現較弱，凡事要多三思，避免衝動決策。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 搜狐網 生肖 職場 財務 運勢

延伸閱讀

散戶心累！台股遭川普關稅戰耍弄難操作 資深股民憑1神技：照樣玩

4星座女不獨立…動不動「伸手牌」求助！雙魚想太多、她靜不下來

農曆3月運勢(上)／龍遇豬隊友、兔勞累奔波、「這生肖」恐破財

好市多APP解鎖新功能！簡單兩步驟查消費紀錄 會員嗨：終於等到

相關新聞

12生肖4月運勢變化！屬蛇「雙喜臨門」 牛、龍當心失誤破財

職場煩心事多，生活壓力大，不少人會關心自己在新的一個月裡，運勢是否能順風順水。根據《搜狐網》分享，隨著4月到來，12生肖的運勢也出現變化。其中屬蛇的人將迎來財運與桃花齊開的「雙喜臨門」，屬猴的朋友則在貴人幫助下事業順利、財源滾滾；不過也有生肖需提高警覺，避免破財、是非纏身。

左輔星加持！「4生肖」清明後貴人運爆發…升官又加薪

紫微斗數中「左輔」是顆吉星，象徵貴人扶持、帶來助力，具有穩定協助的特質，在工作財運都容易獲得貴人提攜，會變更順利。紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，馬上就是清明節，在假期過後，「左輔」將對以下四大生肖帶來重大影響。

農曆3月運勢(下)／鼠人紅是非多、2生肖注意血光災、蛇要顧健康

命理師湯鎮瑋老師臉書分享「農曆三月份，十二生肖運勢解析」影片，這裡說的是指命理上的農曆3月就是所謂「辰月」，從國曆4月5日開始到5月4日，本月座落一顆「病符星」，要注意傳染性疾病，建議外出配戴口罩，注意身心靈健康。

4星座女不獨立…動不動「伸手牌」求助！雙魚想太多、她靜不下來

遇到事情待解決，有些人會自己摸索，有些人習慣「伸手牌」直接向朋友求助，請朋友幫忙處理。搜狐網分享「獨立性差，凡事都需要求助於朋友的4個星座女」，快看看都有誰。

農曆3月運勢(上)／龍遇豬隊友、兔勞累奔波、「這生肖」恐破財

命理師湯鎮瑋老師臉書分享「農曆三月份，十二生肖運勢解析」影片，這裡說的是指命理上的農曆3月就是所謂「辰月」，從國曆4月5日開始到5月4日，本月座落一顆「病符星」，要注意傳染性疾病，建議外出配戴口罩，注意身心靈健康。也要注意無妄之災、意外血光或是身體病痛。老師點出五個生肖運勢較低落，要特別注意。

愚人節快樂！五大星座開不起玩笑…處女當真、「第一名」一點就炸

今天就是愚人節了，清水孟國際塔羅小孟老師分享有五大星座開不起玩笑，如果愚人節惡搞他們，可能會惱羞翻臉，建議想要對這些星座開玩笑的人注意，免得擦槍走火。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。