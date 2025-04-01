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4星座女不獨立…動不動「伸手牌」求助！雙魚想太多、她靜不下來

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為女性煩惱示意圖。圖／AI生成
圖為女性煩惱示意圖。圖／AI生成

遇到事情待解決，有些人會自己摸索，有些人習慣「伸手牌」直接向朋友求助，請朋友幫忙處理。搜狐網分享「獨立性差，凡事都需要求助於朋友的4個星座女」，快看看都有誰。

★巨蟹座

巨蟹座女生，非常溫柔，擅長照顧人，堪稱「顧家小天使」。當巨蟹女遇到困難時，常常太情緒化，第一反應往往是向身邊朋友傾訴尋求幫助，朋友的鼓勵與支持是她們最堅實後盾。

雙魚座

雙魚座女生，愛幻想又浪漫，常陷入幻想中迷失自己。面對現實大考驗，雙魚女常亂了手腳，雙魚座很依賴朋友的智慧和經驗，希望靠著別人指點迷津，處理問題。

★天秤座

天秤座女生，優雅迷人，追求和諧與平衡。但天秤女做出決定時常猶豫不決，需要參考朋友的意見。因為太在意平衡，她們無法自行做重大決定，非常依賴朋友。

★雙子座

雙子座女生，聰明靈俐，好奇心旺盛，但天性很難專注靜下心來。因此，當雙子女遇上需要耐心和毅力的工作時，往往覺得煩躁，就會馬上求助朋友，喊別人幫她們完成任務。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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