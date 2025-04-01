農曆3月運勢(上)／龍遇豬隊友、兔勞累奔波、「這生肖」恐破財

命理師湯鎮瑋老師臉書分享「農曆三月份，十二生肖運勢解析」影片，這裡說的是指命理上的農曆3月就是所謂「辰月」，從國曆4月5日開始到5月4日，本月座落一顆「病符星」，要注意傳染性疾病，建議外出配戴口罩，注意身心靈健康。也要注意無妄之災、意外血光或是身體病痛。老師點出五個生肖運勢較低落，要特別注意。

▍龍／當心豬隊友

農曆3月龍容易遇到豬隊友，可能是生活上、工作上、心情上，本月可能會受到委屈，會被誤會或是做事說話被別人無限放大。建議龍要多注意身口意行為，可能你以為開玩笑，對方卻生氣。工作環境要注意安全，不要自以為熟練就隨便，會容易受傷。本月可以學第二專長，可以多培養自己專業與興趣。

想要開運，可以多穿紅色系衣服，配戴血珀、粉晶、紅繩，可以拜作明佛母，增加桃花、貴人運，減少是非。

▍狗／可能會破財

農曆3月狗要注意破財問題，別急著開源要先節流，不要急著投資。本月若要談合作，要謹慎評估風險，建議先保守一點，以免忙半天一場空。建議狗本月要多一點耐心，容易跟人意見不合恐起衝突。

想要開運，可以多穿紅色系衣服，配戴血珀、粉晶、紅繩，可以拜土地公或財神加持。

▍牛／負面情緒多

農曆3月牛容易自尋煩惱，可能憂鬱、鑽牛角尖，內心煩悶，本月可能因為職場上的人際關係煩惱、工作煩心，覺得自己很無助，會有負面情緒。一定要讓自己轉念，停止內耗，保持正能量，順其自然，別太過糾結。本月避免捲入複雜的人際關係，不要去當和事佬，以免公親變事主，也不要有太複雜的感情關係，越簡單越好運。

想要開運，可以多穿戴金色系衣服、飾品，配戴金珀、金銀珠寶，可以拜觀音。

▍虎／容易遇無常

農曆3月虎容易出錯，容易耳根子太硬不聽勸、或是耳根子太軟誤信小人。本月要斷捨離，斷掉不好的人事物，不要太心軟捨不得，內耗自己。本月虎容易感受無常，會遇到有衝擊的事件，可以趁機看清楚一些事情真相，才能幫助成長。要給自己多一點智慧勇氣，去專心做想做的事情。

想要開運，可以多穿戴黑色、藍色系衣服，配戴翁珀、黑曜石，可以拜綠度母。

▍兔／奔波有驛動

農曆3月兔容易奔波勞碌，可能會驛動，可能是工作環境變動或居住環境。兔多奔波也是好事，建議凡事要親力親為，避免出錯。做事要不求利益回報，先求口碑，要「以名帶利」，才能人脈通錢脈。本月別去磁場陰暗場所，容易沾惹晦氣，掃墓也要注意禁忌。

想要開運，可以多穿紅色系衣服，配戴血珀、粉晶、紅繩，可以拜金剛薩鐸、多念心經除障。

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