青蛇雙春逢清明…4生肖當心 5種人不上墳、3物不可拜

4月4日是清明節，不少民眾會掃墓祭祖，民俗專家廖大乙提醒，掃墓仍屬陰陽兩隔，仍應守禁忌，其中孩童、老人、孕婦、體弱多病、女婿等5種人不上墳，並避免「3陰」芭樂、番茄、李或梨子；另，蛇、虎、猴、豬4生肖當心犯煞。

廖大乙指出，節氣「清明」多落在國曆4月4日至6日間，習俗上利用這段期間來慎終追遠懷念已逝先人，而祭祖時間雖可依自身時間提前或延後掃墓，但因掃墓仍像參加喪禮一樣，陰陽兩隔，因此提醒仍要遵守相關掃墓禁忌，趨吉避凶。

不論是去納骨塔或墓區等都要注意，因為是陰陽兩隔的場域，所以掃完時，千萬不要說「再見」，直接離開即可，以免吸引其他好兄弟跟回家；另，年逾八旬的長輩、孩童、孕婦、體弱多病者及女婿等5種人因自身氣場弱或身分問題不上墳。

此外，乙巳蛇年五行屬木，有2個立春、2個農曆六月，是每180年才會遇到1次的「雙春閏月逢青蛇」，相當特殊；而逢清明掃墓，犯太歲的蛇、虎、猴、豬4生肖因氣場弱，時運低，當心犯煞，若一定要去掃墓，最好把握上午，陽氣較盛。

廖大乙說，祭祖供品上，切記最忌諱「三陰」也就是芭樂（番石榴）、番茄，還有李子或梨子；芭樂和番茄均為多籽水果，吃下去就排出來，習俗上被認為不潔，對神明和祖先不敬，而梨、李諧音「離」，象徵分離，不宜在團聚祭祖時使用。

若想利用清明祭祖改運，保家族興旺平安，廖大乙建議可準備「三陽」橘子、蘋果、白煮蛋，橘子和蘋果代表吉祥平安，白煮蛋則在拜完後分給在場親友，現場剝殼吃一吃，再將碎蛋殼丟到垃圾桶，有重新脫殼、金蟬脫殼之意，可祛厄開運。

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