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清明連假將至…想提早掃墓 沖犯生肖年齡與墳墓坐向看這

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
清明連假將至，命理師楊登嵙分享掃墓的民俗觀念。圖／AI生成
清明連假將至，命理師楊登嵙分享掃墓的民俗觀念。圖／AI生成

清明節是國人慎終追遠，掃墓祭祖的重要節日，今年清明連假有四天，命理師楊登嵙建議，民眾可趁連假前提早掃墓，只要注意沖犯生肖的年齡與墳墓坐向即可，另外清明掃墓不用特別擇日，僅需在下午3時前完成即可。

命理師楊登嵙說，今年清明節是4月4日，4月3日至6日是連續假期，屆時將湧現大量人潮掃墓祭祖。因此，提早掃墓祭祖，可以減少連續假期大塞車，輕鬆掃墓祭祖。

楊登嵙說，現代大部分民眾將先人遺骸火化，以骨灰甕入靈骨塔，不必鋤草、補土，所以提前清明掃墓不必擇日看好日子，甚至平常想要祭拜先人，想去就去，但最好在下午3點之前。

以下提供2025年提早分流掃墓的吉日及注意事項：

4月2日，沖屬羊11、71歲，墳墓坐東向西不宜

4月4日，沖屬雞9、69歲，墳墓坐西向東不宜

4月8日，沖屬牛5、65歲，墳墓坐西向東不宜

4月10日，沖屬兔63歲，墳墓坐東向西不宜

4月13日，沖屬馬60歲，墳墓坐南向北不宜

4月16日，沖屬雞57歲，墳墓坐西向東不宜

楊登嵙說明，若排定4月2日要掃墓，11歲及71歲屬羊者沖犯，或是墳墓坐向是坐東向西，則不宜排定在該日掃墓，需另擇其他日，靈骨塔位不必看日子，想去就去，因為只有單純祭拜，沒有動工、動土等，但最好在下午3點之前；否則下午3點後再來掃墓，祭拜完天都暗了，不但危險，陰氣也較重。

命理師 清明節 連假 連續假期

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