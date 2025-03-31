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動不動就不理人！3個星座「敏感又冷漠」 總讓人難以捉摸

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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在星座的世界裡，有一些星座總讓人難以捉摸，時常會突然不理人，彷彿隨時進入了自己獨立的空間。這樣的行為，背後往往隱藏著他們特有的情感與處事方式。「搜狐網」列出3星座的神秘面紗，了解他們為何會在不經意間選擇冷漠或沉默。

巨蟹座

巨蟹座的人內心柔軟且敏感，像是躲在外殼中的寄居蟹，外界的一點風吹草動都可能引起他們的警覺。當感覺自己被忽視或誤解時，他們往往會選擇躲起來，遠離他人。即使在聚會中，只要有人開了一個讓他們感到不舒服的玩笑，他們可能會立刻收起笑容，變得沉默寡言。這並非故意，而是源於他們對情感的細膩感知與自我保護的本能。

摩羯座

摩羯座的人通常比較低調、穩重，習慣將自己的情感埋藏在內心深處。當面對問題或困擾時，他們傾向於獨自思考，選擇遠離他人。在工作中，若遇到棘手的挑戰，摩羯座可能會全身心投入於解決問題，對周圍的招呼或交流視而不見。這種行為並非冷漠，而是他們專注處理事務的方式。

天蠍座

天蠍座的人外表可能顯得冷酷無情，但實際上，他們內心充滿熱情。只是他們不輕易表露自己的情感，對他人和周圍的事物有著極高的敏銳度。若有人觸及他們的底線或讓他們感到失望，天蠍座可能會毫不猶豫地選擇斷絕聯繫。這種冷漠，實際上是一種自我保護的方式，旨在避免傷害的重複發生。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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