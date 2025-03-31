唐綺陽星座運勢週報：天秤事業前景佳 魔羯感情有新機會
【唐綺陽星座運勢週報3/31-4/6】
四月海王星進牡羊，四到六月將在牡羊順行，當心不可抗力的效應，先前疏忽之處出現反彈、問題顯現。本週火星衝刺，火能量強，當心容易衝動、歇斯底里，家庭問題爆發需積極處理。水逆即將結束，溝通不良和思考不周之處，要檢討改進。
12星座個別影響：
金牛：幕後功臣但無人嘉許；感情請溫柔走療癒路線
巨蟹：工作需鬥智鬥勇保持警惕；感情提防甜言蜜語
天蠍：看清真相但感到不順心；感情隱憂需面對處理
射手：遇情勢不利需靜觀其變；感情不順是判斷時機
牡羊：往前衝刺時需有目標；感情可多展現青春魅力
雙子：工作的修改變動非壞事；感情需好好履行承諾
獅子：計畫遇阻礙需耐心等待；感情幻想破滅是好事
水瓶：凡事化繁為簡更順利；感情放輕鬆一點更舒服
處女：長輩緣佳亦有貴人相助；感情要注意表情管理
天秤：事業被寄予厚望前景佳；感情有新朋友可交流
魔羯：工作多點創意別太守舊；感情有新的發展機會
雙魚：不再退讓更能順利推進；感情相當受對方重視
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