唐綺陽星座運勢週報：天秤事業前景佳 魔羯感情有新機會

星象影響：海王星進牡羊、火星衝刺、水逆將結束

四月海王星進牡羊，四到六月將在牡羊順行，當心不可抗力的效應，先前疏忽之處出現反彈、問題顯現。本週火星衝刺，火能量強，當心容易衝動、歇斯底里，家庭問題爆發需積極處理。水逆即將結束，溝通不良和思考不周之處，要檢討改進。

12星座個別影響：

金牛：幕後功臣但無人嘉許；感情請溫柔走療癒路線

巨蟹：工作需鬥智鬥勇保持警惕；感情提防甜言蜜語

天蠍：看清真相但感到不順心；感情隱憂需面對處理

射手：遇情勢不利需靜觀其變；感情不順是判斷時機

牡羊：往前衝刺時需有目標；感情可多展現青春魅力

雙子：工作的修改變動非壞事；感情需好好履行承諾

獅子：計畫遇阻礙需耐心等待；感情幻想破滅是好事

水瓶：凡事化繁為簡更順利；感情放輕鬆一點更舒服

處女：長輩緣佳亦有貴人相助；感情要注意表情管理

天秤：事業被寄予厚望前景佳；感情有新朋友可交流

魔羯：工作多點創意別太守舊；感情有新的發展機會

雙魚：不再退讓更能順利推進；感情相當受對方重視