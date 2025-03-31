本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「勇敢投入」：能有滿滿財富

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要多加注意，就能讓錢財滾滾入袋，有人則是以溫和友善的態度，即可將荷包補入大筆財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬牛

婚姻情感是人生大事，許多人終其一生只為找到一個對的人，本周的你就非常有機會扮演起紅娘的角色，多觀察注意身邊的人，也許你就能牽起這條紅線，讓一對新人就此誕生，但記得可別亂點鴛鴦，只要多加細心，多多琢磨，就能促成一樁好姻緣，屆時還能收到新人的感恩紅包。

第四名：血型B型+生肖屬龍

如果你的工作不穩定，時有時無，屬於臨時工作者或是論件計酬的工作，在本周將有好事發生，在這段時間裡，有機會遇到一個較為穩定的工作機會，但會先是試用期，你可一定要好好把握，展現自己的能力，就有機會轉正，讓未來在收入上，能夠長長久久的穩定。

第三名：血型A型+生肖屬狗

生活總離不開溫飽，一日總離不開三餐，如果你是餐廳的經營者，本周的財運非常不錯，在這段時間裡，會發現生意興隆，高朋滿座，許多客人一波接一波的入店用餐，工作上也會比往來得忙碌，但要小心忙中有錯，多加注意，就能排除錯誤，在生意火燙的同時，也讓錢財滾滾入袋。

第二名：血型AB型+生肖屬馬

房屋仲介人員總是充滿著許多辛酸，要不斷的溝通甲乙雙方，常常最後卻無疾而終，白費功夫，但在本周會有一個不錯的機緣，這段時間裡有機會簽下稀有物件，讓買方絡繹不絕的登門拜訪詢價，這時你就可以輕鬆對待，只要以溫和友善的態度面對，很快就能完成交易，讓自己的荷包補入大筆財富。

第一名：血型O型+生肖屬兔

現代人對於錢財的觀念，已經演化成以錢滾錢，藉此抵抗通膨，將資金做出最大的經濟效益，而不單單只是放入銀行內死守，本周的你，就需要一些衝動做投資理財，在這段時間裡，你可以多觀察投資訊息，很快會發現非常適合你的項目，請勇敢的將資金投入市場，絕對能替你賺來滿滿的財富。

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