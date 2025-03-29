過爐弄錯方向恐「流失好運」！命理師曝正確步驟：發揮最大祈福效果

許多人到廟裡參拜時，會將平安符、發財金或錢包過爐，希望透過神明的庇佑帶來好運與財富。對此，命理師「諸葛肯尼」分享「正確過爐法」，強調方向正確，才能真正接引正神能量，若轉錯方向，反而會影響運勢。

諸葛肯尼在社群平台「Instagram」表示，根據易經理論「左為陽，右為陰，順為陽，逆為陰」。因正神屬於陽性能量，過爐時應使用左手，順時針旋轉三圈，才能順利接引神明庇佑。他指出，過爐不僅是儀式，更關乎能量的流動與調和，正確的方式才能讓祈福效果發揮到最大。

諸葛肯尼提醒民眾，擲筊祈願前，應先將杯筊過爐，除了可以淨化能量，還能讓祈願更加靈驗。若左手受傷或不便使用，可以改用右手逆時針轉動，同樣能將福氣帶入。不過，要特別注意的是，若以右手順時針轉動，可能會將財運與福氣送出，導致好運流失。

諸葛肯尼強調，「方向對了，財運自然來」，只要掌握正確的過爐方式，才能讓財運與福氣順利進門。呼籲民眾在祈願時多留意細節，確保祈願能發揮最大效力，為自己帶來更多好運與祝福。

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