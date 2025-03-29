提前命中緬甸強震！命理師預言內容曝光 示警台灣留意3大災難

緬甸於3月28日下午發生規模8.2強震，連泰國首都曼谷也傳出不少災情。對此，命理師李靜唯日前才表示，3月下旬可能發生大地震，如今預言應驗，她更進一步指出，除了地震外，還有3大災難需特別留意。

李靜唯在臉書表示，3月下旬行星劇烈碰撞，月食與日食相伴發生，加上天王星在3月18日進入金牛座，而天王星與突發事件、電力、航太科技有關，可能引發意想不到的變局。同時，土星已進入雙魚座，並將停留長達2年半，她預測未來半年內，台海與南海周邊，可能發生軍事衝突或封鎖行動。

李靜唯進一步說明，月食象徵舊時代的結束，而日食則意味著破舊立新，再加上3月30日土星深度影響雙魚座，讓接下來的6個月，南海、台海等地區恐面臨攻擊、封鎖或圍堵，甚至火山爆發、大地震引發海嘯的風險。此外，海底電纜可能遭切斷，導致全球網路與電力系統大規模受影響。

李靜唯提醒，4月3日火星將從雙子座進入巨蟹座，並與羅喉產生相位，這是最容易失去理性的星象之一，恐激化全球民眾的情緒，抗議活動與社會衝突會進一步升級。此外，羅喉的影響也會加劇市場不穩定性，對不動產與汽車產業帶來更嚴峻的挑戰。對台灣而言，除了需關注國土安全問題，也要注意大型廠房火警的風險和民眾恐慌情緒。

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