快訊

許志豪才「打卡曼谷黎明寺」泰國強震樓塌　他報平安曝提前返台

國軍新造F-16首架出廠曝光 預計2026年底交機

冷氣團發威、晚起水氣增溼冷到下周一 清明連假好天氣

聽新聞
0:00 / 0:00

提前命中緬甸強震！命理師預言內容曝光 示警台灣留意3大災難

聯合新聞網／ 綜合報導
緬甸28日地震，該國首都奈比多地震後受損的建築。（新華社）
緬甸28日地震，該國首都奈比多地震後受損的建築。（新華社）

緬甸於3月28日下午發生規模8.2強震，連泰國首都曼谷也傳出不少災情。對此，命理師李靜唯日前才表示，3月下旬可能發生大地震，如今預言應驗，她更進一步指出，除了地震外，還有3大災難需特別留意。

李靜唯在臉書表示，3月下旬行星劇烈碰撞，月食與日食相伴發生，加上天王星在3月18日進入金牛座，而天王星與突發事件、電力、航太科技有關，可能引發意想不到的變局。同時，土星已進入雙魚座，並將停留長達2年半，她預測未來半年內，台海與南海周邊，可能發生軍事衝突或封鎖行動。

李靜唯進一步說明，月食象徵舊時代的結束，而日食則意味著破舊立新，再加上3月30日土星深度影響雙魚座，讓接下來的6個月，南海、台海等地區恐面臨攻擊、封鎖或圍堵，甚至火山爆發、大地震引發海嘯的風險。此外，海底電纜可能遭切斷，導致全球網路與電力系統大規模受影響。

李靜唯提醒，4月3日火星將從雙子座進入巨蟹座，並與羅喉產生相位，這是最容易失去理性的星象之一，恐激化全球民眾的情緒，抗議活動與社會衝突會進一步升級。此外，羅喉的影響也會加劇市場不穩定性，對不動產與汽車產業帶來更嚴峻的挑戰。對台灣而言，除了需關注國土安全問題，也要注意大型廠房火警的風險和民眾恐慌情緒。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

台海 命理師 地震 曼谷 緬甸 衝突

延伸閱讀

緬甸規模7.7強震恐數千死傷 軍政府罕見對外求援

緬甸強震規模7.7還是8.2？氣象署地震測報中心主任解釋了

緬甸8.2強震災情為何那麼嚴重？專家曝主因：破壞力前所未見

緬甸強震6省進入緊急狀態！罕向國際求援 川普說話了

相關新聞

過爐弄錯方向恐「流失好運」！命理師曝正確步驟：發揮最大祈福效果

許多人到廟裡參拜時，會將平安符、發財金或錢包過爐，希望透過神明的庇佑帶來好運與財富。對此，命理師「諸葛肯尼」分享「正確過爐法」，強調方向正確，才能真正接引正神能量，若轉錯方向，反而會影響運勢。

提前命中緬甸強震！命理師預言內容曝光 示警台灣留意3大災難

緬甸於3月28日下午發生規模8.2強震，連泰國首都曼谷也傳出不少災情。對此，命理師李靜唯日前才表示，3月下旬可能發生大地震，如今預言應驗，她更進一步指出，除了地震外，還有3大災難需特別留意。

每日星座運勢／雙魚多留意交易帳單 避免金錢糾紛

2025-03-29牡羊座短評：適合走訪的一天。【整體運】今天出外拜訪對你的運勢非常有利，學生族從長輩那裡獲取財富的機率很高；到同事家坐坐，能加強你工作上的人氣；單身族在長輩那裡易獲得一些異性的訊息，

原來不一樣？媽祖「進香」是聯誼也是回娘家！「遶境」是守護轄區

農曆三月廿三日為媽祖聖誕，臺灣人「三月瘋媽祖」，這個時期媽祖進香、遶境的活動特別熱鬧。在臺灣，神明遶境和進香是十分常見的宗教活動，信徒多半都是自發參與，其身分來自各個階層──不分男女老少、貧富貴賤，其動機則多半是為了還願、贖罪或祈求平安，透過跋涉來感謝神恩、祈福消災。要特別注意的是，雖然神明在這兩個活動中都出了自家門，但是，進香和遶境在宗教信仰上有著全然不同的意義。

4星座常「小病忍成大病」！金牛能拖就拖、他們強撐不肯求助

健康是人生最寶貴的財富，然而有些人卻對自身健康狀況過於忽視，常抱持小病小痛不算什麼的態度，不願意花時間去就醫，甚至將「忍一忍就會好」當作對待身體的態度，殊不知忍到最後可能讓小毛病發展成大麻煩。哪些人會

不只太陽月亮星座…還有南北交點！走出舒適區、探索新旅途「更愛自己」

北交點和南交點在占星學中有著重要的意義，因為它們代表了靈魂的進化過程。南交點象徵我們過去的習慣和技能，而北交點則代表我們未來需要達到的目標和挑戰。這一對交點代表了我們靈魂的進化方向，指引我們從過去的經驗中學習，並勇敢地邁向新的成長領域。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。