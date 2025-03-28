快訊

ChatGPT-4o生圖進化！怎做「專屬LINE貼圖」 4步驟簡單產出

以色列超過10萬人上街反政府！強人總理深陷政壇內鬥風暴

會員注意！ 好市多重大變革公告 4月1日起進賣場需「掃描會員條碼」

4星座常「小病忍成大病」！金牛能拖就拖、他們強撐不肯求助

聯合新聞網／ 綜合報導
生病示意圖。圖／AI生成
生病示意圖。圖／AI生成

健康是人生最寶貴的財富，然而有些人卻對自身健康狀況過於忽視，常抱持小病小痛不算什麼的態度，不願意花時間去就醫，甚至將「忍一忍就會好」當作對待身體的態度，殊不知忍到最後可能讓小毛病發展成大麻煩。哪些人會因為對醫療過程恐懼、工作繁忙、粗心大意，或過度自信而延遲就醫呢？塔羅牌老師艾菲爾分析，太陽、上升星座是這4個星座的人，最需要學習注意自己的身體，以免將健康問題拖延成長久遺憾。

金牛座：怕看醫生、會拖就拖

金牛座忍耐力驚人，這種特質不僅體現在生活和工作上，對待身體健康同樣如此。金牛座傾向於不喜歡改變習慣，認為就醫麻煩又浪費時間，與其花錢檢查，不如多休息、吃營養食物來補足身體。即便感覺身體不適，他們也會選擇忍耐，認為「睡一覺就好了」。這種拖延就醫的態度，常常讓金牛座錯失早期治療的最佳時機，所以他們需要學習更關心自己的健康，別讓小病變成無法挽回的大病。

摩羯座：誤信偏方、延誤病情

摩羯座的個性嚴謹實在，但對健康問題卻可能過於固執，特別是當他們認為自己已經「找到解決方案」時。他們可能會信任傳統療法、偏方或自己摸索秘訣，而不願意真正去就醫檢查。他們不喜歡將時間花在所謂的「小問題」上，認為靠毅力就可以撐過去，或簡單吃點成藥應付。然而這種態度很容易讓他們錯過黃金治療時機，因此學會適時尋求醫療協助，健康狀況將會大大改善。

射手座：掉以輕心、僥倖心態

天生樂觀的射手座總是認為小病小痛不足為患，甚至認為「人不可能一輩子沒病，忍一忍就會過去」。即使身體發出警訊，他們也不願意停下來，堅信短暫休息一下就能恢復。他們也不喜歡待在醫院，認為「浪費時間」，寧可繼續享受生活。但這種大意的心態，容易讓他們錯失病情的關鍵治療期，等到問題嚴重時才後悔當初的疏忽。

天蠍座：忍耐過度、不願求助

天蠍座個性堅強，無論是情緒壓力還是身體不適，他們都選擇獨自承受。他們不喜歡展露脆弱的一面，因此即便生病也會默默忍受，不讓他人知曉，寧可靠自己撐過去，也不願家人朋友擔心。這種「逞強」的態度讓天蠍座經常錯失最佳的治療時間，導致病情惡化。學習適時求助，勇敢接受醫療協助，才能幫助他們持續保持健康長壽的人生。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

塔羅牌 星座

延伸閱讀

「四星座」越老越發光！雙子射手爽爽玩、這星座變業界傳說

哪來好聚好散？「4星座男」分手最絕情…摩羯冷到冰點、他什麼難聽說什麼

警報！ 2025年第一次水逆展開 命理師曝：4大星座將受重擊

「星座版犯太歲」3星座蛇年辛苦！水瓶爬高當心、第一名壓力山大

相關新聞

4星座常「小病忍成大病」！金牛能拖就拖、他們強撐不肯求助

健康是人生最寶貴的財富，然而有些人卻對自身健康狀況過於忽視，常抱持小病小痛不算什麼的態度，不願意花時間去就醫，甚至將「忍一忍就會好」當作對待身體的態度，殊不知忍到最後可能讓小毛病發展成大麻煩。哪些人會

不只太陽月亮星座…還有南北交點！走出舒適區、探索新旅途「更愛自己」

北交點和南交點在占星學中有著重要的意義，因為它們代表了靈魂的進化過程。南交點象徵我們過去的習慣和技能，而北交點則代表我們未來需要達到的目標和挑戰。這一對交點代表了我們靈魂的進化方向，指引我們從過去的經驗中學習，並勇敢地邁向新的成長領域。

好吃懶做三星座？雙子嘴砲王、這星座小事擺爛「我只做大事」

有人總是勤奮努力，但也有人就是好吃懶做，讓我們一起來看看「這些星座」竟然「容易好吃懶做」！？

清明求財記得藏紅包！「4生肖」注意…祖先若託夢會旺財

4月4日就是清明節，正所謂清明時節雨紛紛，雨水也代表財水，因此在清明節求財也是最有效果的時刻。小孟老師也分享，以下四生肖清明祭祖之後，若能得祖先託夢，財運會非常旺。

每日星座運勢／金牛冷靜才具競爭力 注意工作態度

2025-03-28牡羊座短評：有委屈直接說出來就好。【整體運】伴侶對你的要求過高會使你產生不滿的情緒，不要積壓在心中，日久矛盾激化就會難以調和。財運尚可，但是參加聚會以及娛樂活動，將會增加散財的危險

戀愛好運降臨！這些星座4月感情運超順 水瓶走文藝類、第一名桃花盛開

隨著春天的氣息愈發濃厚，4月的愛情運勢也迎來嶄新變化。本月有三個星座在感情上特別幸運，無論是單身者還是有伴侶的人，都能感受到愛情的美好氛圍。一起跟著科技紫微網來看看，你是否榜上有名吧！請對照自己的太陽或上升星座喔！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。