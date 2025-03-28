不只太陽月亮星座…還有南北交點！走出舒適區、探索新旅途「更愛自己」

南北交點的重大意義：靈魂的進化

北交點和南交點在占星學中有著重要的意義，因為它們代表了靈魂的進化過程。南交點象徵我們過去的習慣和技能，而北交點則代表我們未來需要達到的目標和挑戰。這一對交點代表了我們靈魂的進化方向，指引我們從過去的經驗中學習，並勇敢地邁向新的成長領域。

平衡過去與未來

理解並整合南北交點的特質，可以幫助我們在生活中找到平衡。南交點讓我們認識到自己的強項和依賴性，而北交點則鼓勵我們超越舒適區，探索新的可能性。這種平衡是實現自我成長和靈魂進化的關鍵。

克服內在的恐懼

北交點往往代表著我們內心深處的恐懼和不安，因為它要求我們挑戰自我，面對未知的領域。這種挑戰可能會讓我們感到害怕和抗拒，但同時也帶來了巨大的成長機會。勇敢地追隨北交點，我們可以克服內在的恐懼，實現更多的可能性，並且往正確的方向去探索前進，而不只是去追隨別人的路途。

理解自己的北交點後，許多人會遇到同樣的挑戰。畢竟，改變習慣是困難的，挑戰不熟悉的事情更是自找麻煩。然而，北交點代表我們這一生的功課，逃避雖然輕鬆，但會讓我們感到人生總是少了點什麼。

我的太陽在摩羯座，北交點在獅子座第十二宮，這條路途並不簡單。「幫助他人並讓自己被看到」不僅僅是表面上的解釋，實踐過程中，我發現必須先經歷自己的挑戰，才能真正幫助他人。經歷過的困難和解決方法，能帶給別人真實的療癒，這種深度是無法通過說教來達到的。

十二星座南北交點指南【2025全新進化版】電子書。圖/澤誼老師提供

北交點和南交點是我們人生旅程中的兩個重要指引。南交點代表我們過去的經驗和熟悉的模式，而北交點則是我們靈魂真正的藍圖和目標。理解並追隨北交點的方向，雖然充滿挑戰，但會讓我們的人生更有意義和成就感。

如何找到你的北交點？

你只需要知道自己的 出生年月日時 和 出生地，就能輕鬆找到你的南北交點！ 網路上有許多免費的星盤網站可以幫你計算，以下我會推薦幾個我自己常用的網站：

Astro.com (英文)： 這是占星領域最權威、功能也最齊全的網站之一，提供多種星盤類型和進階分析，還能儲存你的星盤資料。

網址：https://www.astro.com/

宮神網 (中文)： 如果你希望使用中文介面，這個網站是一個不錯的選擇，操作簡單易懂，也能找到南北交點的資訊。

網址：https://www.igod.tw/

(本文摘錄自 澤誼老師《十二星座南北交點指南【2025全新進化版】》電子書，未經同意禁止轉載。)