清明連假3星座財運飛天！天蠍意外財、金牛貴人財、冠軍爽迎正財

清水孟國際塔羅雲蔚老師臉書分享，清明節氣為某些星座帶來強勁的財運，尤其在正財、偏財或人脈財方面。這段時間，特別有機會透過努力工作、投資或人際關係收穫可觀的財富。無論是工作上升職加薪，還是透過貴人助力獲得額外收入，都能讓財務狀況有所突破。

清水孟國際塔羅雲蔚老師表示，若想要抓住這個時機，穩步前進，會為未來帶來長遠的財富增長。以下列出的是在清明期間財運最旺的三個星座，適合積極行動，爭取各種賺錢機會。

TOP 3天蠍座

這時的偏財運最旺，特別是在投資、理財或意外收入方面，有很好的發展機會。這段時間，可能會遇到可靠的財務資訊，幫助做出正確的決策，讓資產穩步增長。如果有經營副業或兼職，收入可能會明顯提升，甚至會有額外的紅利或意外之財進帳。

而且，貴人運也很強，透過朋友、同事或合作夥伴的介紹，可能會獲得新的投資機會或財務支援。不過，雖然偏財運旺，但仍要保持理性，避免貪心或衝動決策，選擇適合自己的財務計畫，才能讓這波財運帶來長遠的好處。如果能夠審慎規劃，這段時間將是天蠍座累積財富、提升經濟狀況的好時機。

TOP 2金牛座

這時的人緣財最旺，特別是在合作、貴人運和人際關係帶來的財務機會上，有明顯的增長。這段時間，金牛座的溝通能力和親和力更強，容易獲得信任，無論是職場還是生意場上，都能透過朋友、同事或合作夥伴，獲得更多賺錢的機會。例如，職場人士可能會因表現優秀而獲得推薦，加快升遷或加薪，而創業者則可能因貴人相助，獲得新客戶或資金支持。

此外，這也是拓展人脈的好時機，參與社交活動、建立合作關係，都能為未來財富增長打下基礎。不過，雖然人脈帶來財運，但仍需保持真誠，避免過度依賴他人或盲目跟風投資。只要好好經營關係，這段時間將是金牛座透過人際網絡累積財富的黃金時機。

TOP 1獅子座

這時的正財運最旺，特別是在工作、事業和固定收入方面，有明顯的提升機會。這段時間，努力工作的人容易獲得上司賞識，帶來升職、加薪或業績獎勵，經營者也可能迎來穩定客源與業務成長。

最主要的，獅子座的領導力與表現力在這段期間特別突出，容易受到客戶或合作夥伴的信任，讓財務狀況更加穩定。若有長期規劃的專案或職涯發展計畫，現在是積極推進的好時機。不過，雖然財運強，但仍要避免因自信過頭而輕忽細節，務實地處理財務與合約問題，才能確保收益最大化。只要把握機會、踏實行動，這段時間將是獅子座累積財富、提升經濟穩定性的關鍵時刻。

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