蛇年賺大錢！3生肖財源滾滾...鼠事業上升、「這動物」貴人來了

許多人都希望能賺到錢，命理專家周映君在節目《命運好好玩》中分享3個在2025年能賺到錢的生肖，快來看看你有沒有受到財神眷顧吧！

1 生肖鼠／龍德加持 漸入佳境

屬鼠的人今年事業會默默上升，緩步上升到美好的境界，在此之前要保有善良的內心，要有善意，不要投機取巧，占別人便宜，否則永遠來不了錢，保有善意財源會漸漸增加，會越來越好。

2 生肖虎／福德護佑 向上提升

財運也會向上提升，事業會很良善，但是一定要專心一致做事，不要總是想東想西，否則可能會諸事不順，一定要好好做規劃，不努力絕對賺不到錢，向上提升一定可能賺到錢。

3 生肖猴／天乙帶旺 美德生香

事業方面會有貴人扶持，遇到事情會有人幫你，財氣會大增、財富會增加，但是千萬不能沒耐心，否則無法累積財富，貴人不會自己來，需要自己表現，認真做好規劃，做事良善，貴人才會願意幫助你。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。