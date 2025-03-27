多子多孫多福氣！3生肖「生娃」能帶財...鼠以名帶利、她好運滾滾來

子孫滿堂是許多家庭追求的幸福。命理專家湯鎮瑋在節目《命運好好玩》中分享3個多子多孫會帶來好運氣的生肖，祝福在新的一年，大家的家庭都能幸福美滿，財源滾滾。

生肖鼠（下午5點到7點生）／帶來名聲 人脈錢廣

有些人會擔心懷孕會影響工作，但肚子裡的小孩反而會帶來事業的興盛，工作機會變多、會帶動事業運和正財運。

生肖龍（早上9點到11點生）／帶動機運 事業有成

當屬龍的人懷孕，生了小孩以後會越來越勞碌，工作越來越累甚至被外派、移民，但越被調動越好，產生的變數越多會累積更多財富。

生肖猴（早上1點到3點生）／以子為貴 財旺運來

不管婚姻或家庭狀況如何，只要生小孩，運氣就會越來越好，機運大開家庭就會開始重視她，事業、工作機會也會隨之而來，懷孕過程也會很順利，各式各樣的好運都會接踵而來。

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