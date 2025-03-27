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2025年3大生肖恐「債台高築」...羊慘淪詐騙肥羊、這動物別亂投資

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家湯鎮瑋在節目中分享2025蛇年容易陷入負債危機的3大生肖。圖／AI生成
命理專家湯鎮瑋在節目中分享2025蛇年容易陷入負債危機的3大生肖。圖／AI生成

做好財務管理才能避免債務危機。命理專家湯鎮瑋在節目《命運好好玩》中分享2025蛇年容易陷入負債危機的3大生肖，提醒民眾一定要注意自身的財務情形。

3 生肖兔（農曆2月生）／開銷頗大 懂得節流

屬兔的人今年花費會比較多，可能來自於家庭開銷，事業家庭兩頭跑，雖然努力工作賺錢，但家庭因素容易花費較多，累積財富較不容易，會有目標，但計畫永遠趕不上變化，要耐住性子，不要過於衝動，也不要那麼憂鬱，壓力大時可以出去玩一玩，調整心態。

2 生肖羊（農曆6月生）／情緒衝動 慎防詐騙

屬羊的人可能一時衝動，缺少智慧的判斷，容易掉入詐騙集團的陷阱，今年不要急著想要賺錢，當賺錢慾望太大，容易被有心人士利用，「一步錯步步錯」，做事情要量力而為，不要因為朋友煽動而去亂買股票。

1 生肖豬（農曆10月生）／不宜投資 損耗破財

屬豬的人今年正逢太歲年，雖然花費和投資機會也較多，但可能不會有回報，今年可以把錢花在自己的家庭上、學習新事物或是喜歡的東西上，不要去投資自己不熟悉的行業，會有看不到的風險存在。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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