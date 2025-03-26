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「四星座」越老越發光！雙子射手爽爽玩、這星座變業界傳說

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為年長領隊帶團出國，經驗豐富，更贏得客人好評示意圖。圖／AI生成
圖為年長領隊帶團出國，經驗豐富，更贏得客人好評示意圖。圖／AI生成

隨著時間流逝，人人都會變老，但有些人年紀變大卻越發顯出智慧，更有魅力更耀眼，熱情依舊，事業生活都更攀巔峰。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，四個星座「寶刀未老」越老越發光！請參考太陽、上升、土象星座。

▍雙子座／活力十足 越老越勁

不管幾歲，雙子座都有著年輕的靈魂。他們天性喜歡冒險，接觸新事物，不會拘泥傳統觀念。雙子年輕時有活力，年長後轉化成創意，他們常和年輕人一起玩，也因為經驗見識豐富，事業生活都更多采多姿，活得比年輕人更精采。

▍天秤座／活在當下 優雅精緻

天秤座的人生哲學就是「活在當下」，隨著年齡增長，他們每個階段都能找到喜歡的生活方式，讓自己活得優雅又精緻。天秤座會發展新興趣、有著高尚品味，也能維持良好社交關係，天秤就是充滿魅力，生活事業都游刃有餘。

▍處女座／智慧發光 業界權威

處女座年輕時追求完美，但隨年齡增長，他們變得更有智慧，懂得包容世界的不完美。隨著時間過去，處女座將過去累積工作經驗發揮到極致，成為業界權威或大師級人物。比起年輕時的嚴謹態度，年長的處女座多了從容和豁達，讓他們在人生下半場，散發智慧與光芒，贏得更多掌聲。

▍射手座／自由灑脫、越老越精彩

射手座天性樂觀，歲月累積後仍不減熱情。他們年輕熱愛冒險，長大反將熱情轉化為智慧，更加灑脫不執著。年長的射手座不會安於現狀，還是保持自由冒險的心，熱愛生活，樂在學習，甚至還會開啟事業新篇章，比年輕時更快樂。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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