太想發財！3星座容易為錢走歪路…牡羊太衝動、「這星座」賭徒性格

你會為了金錢做虧心事嗎？星座專家Amanda在節目《命運好好玩》中分享容易為錢走上歪路的3大星座，要提醒自己不要為了錢違背良心，請參考太陽、金星、火星、上升星座。

Top 3 牡羊座／想要暴富 走上歪路

牡羊座是星座裡最直接、最勇敢的，也是較為衝動的星座，如果想要快速成為富豪，想要快速變有錢的話，欠缺深思熟慮，容易被周遭的朋友慫恿走上歪路。牡羊座還可能無視法律，去嘗試賺錢的各種門路，因此走上歪路。

Top 2 獅子座／追求虛榮 不擇手段

獅子座會去追求較浮華的生活，而不擇手段，例如獅子座看到閃亮亮的鑽石，就會日思夜想念念不忘，想要有全身名牌、比別人更昂貴的飾品，如果此時聽聞一些不正當的賺錢手段，獅子座可能就會去嘗試。

Top 1 射手座／不甘平庸 賭徒性格

射手座是「不甘平庸」的星座，不願過平淡無聊的人生，射手座常有某些追求，如果追求財富，射手座老想要更多，例如今天存到100萬，別的星座可能心滿意足，但射手就會認為自己應該擁有500萬，野心越來越大，會乾脆「賭」一把，讓自己徹底沉淪。

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