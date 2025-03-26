抓包出軌渣男！B型情緒失控馬上對峙 這血型分手超灑脫

當你發現自己的另一半疑似劈腿時，會立刻面對面質問，還是收集證據後再與其對峙呢？日媒「占いTV」近日分析各血型的性格，推斷他們在得知自己遭受感情背叛時，會做出何種決定，及內心的情緒轉變，一起來看看吧。

A型：先收集證據，讓對方無法狡辯

行事謹慎的A型，會先收集證據，確認伴侶是否真的出軌。即使無法像偵探一樣跟蹤拍攝確切的出軌證據，但發票、收據等往往藏有線索，例如從未收到過的花束、女性用品等。

如果能看到信用卡明細等鐵證，A型一定會立刻拍照存證。當罪證確鑿、對方無法狡辯後，A型才會開始慢慢逼問。

B型：情緒失控，立刻質問對方

B型的喜怒哀樂明顯，情緒表達直接。如果發現伴侶有任何出軌的跡象，便會馬上質問對方。他們會寬容對待自己的感情不忠，但若是對方背叛，就會無法抑制怒火，直接與對方對峙。

由於質問來得又快又猛，對方可能會因為壓力太大而不小心坦白。令人意外的是，儘管兩人無可避免會為此事爭吵一番，但B型的直率也促使他們很快就會和好。

O型：沉浸在「為什麼是我遇到這種事？」的悲傷中

O型平時個性隨和，不太在意小事，但若得知伴侶出軌，對他們傷害卻比任何事都來得深。以往自信滿滿的O型。自尊心會因此受到極大打擊，甚至陷入無法質問對方，而是悲嘆「我這麼愛他，為什麼會遇到這種事」的情緒中，還可能不斷向身邊的人抱怨。

不過，O型本質上是個樂觀主義者，只要對方真心認錯、誠懇道歉，通常都會選擇原諒對方。

AB型擅長客觀分析，比起情緒用事，更傾向於理性思考對方為何會出軌。他們會反思兩人的關係是否出現變化，甚至檢討自己是否有問題。

如果要與對方進行對話，也會以冷靜的態度面對。若判斷關係已無法修復，AB型會果斷選擇分手，不會拖泥帶水。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。