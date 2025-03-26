快訊

MLB／真美子曾拒絕大谷翔平 日媒爆料原因：不愛輕浮男

獨／吳婉君還原遭毆現場！奄奄一息躺家中「絕不撤告、絕不復合」

驚喜罕見兩大翅鯨族群現蹤東海岸 台東縣府：難得的記錄

聽新聞
0:00 / 0:00

每天壓力山大？原來「你住錯房」…命理師曝5大「壓力大」風水格局

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為居家風水示意圖。圖／AI生成
圖為居家風水示意圖。圖／AI生成

現在人普遍壓力很大，來自生活、職場、家庭、健康都可能有壓力。命理師湯鎮瑋老師分享，五大容易造成「壓力大」住家風水格局，快來檢查一下，可以的話就改善一下。

一、天花板太低

湯鎮瑋老師說，三才是天人地，挑選房子的時候可以注意天花板高度，至少有兩米六較佳。尤其客廳、玄關高度要夠，要知道「明廳暗房」，客廳要大一點，比較不會擠壓到運勢。如果家中天花板太低，也可以放置壁燈或立燈往上照明，就能化解壓力。

二、狹長型空間

房子較狹長，且非邊間的，中段自然採光會不好，家裡中宮最好是能流動，如果中間處正好是電梯廚房廁所，也會影響居住者的運勢。常常機會來了，但煮熟鴨子又飛了。

三、空氣不流通

室內氣場流通與否，要看有無窗戶。客廳採光很重要，建議一定要有窗戶，家中盡可能每個空間都有對外窗，客廳無窗或是有窗但陽光進不來都不好，容易阻礙事業，或是影響家庭人和。老師也提醒，如果家中雜物太多，或是家具亂放，擋住走道影響居家動線，也會影響氣場流動。

四、房子沒有靠山

一棟樓沒靠山也不好，會孤立無援，影響居住者貴人運。譬如同一社區整排，但某間房子加蓋變成最高的一棟，會形成孤立無援格局。但若某個建案有很多棟高樓，都在隔壁鄰棟，共同承擔氣場，就算有依靠。但如果附近都是低矮樓，一棟獨高就是孤立無援。

五、被樑柱壓到

樑柱不要直接壓到進門處，或是客廳有超大樑也不好，建議裝潢放鏡面元素或是間接照明虛化。注意樑不能壓大門、財位、爐灶、書桌、床都不好，也可以放風水文公尺，就能化解。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師 壓力 風水

延伸閱讀

四大生肖「和錢特別有緣份」！升官發財、賺得比人多

蛇年業力引爆！12生肖要注意…蛇雞牛防小人、三動物健康亮紅燈

農曆2月運勢(下)／羊恐車關、狗怕破財、「2生肖」豬隊友在身邊

周六「龍抬頭」土地公生日！必做四件事…造財庫、接整年好運

相關新聞

這個家可待一輩子！火象事業心強只愛公寓高樓 3星座離不開家人朋友

平日上班課勞心費神，許多人一踏出公司或學校便盼望能快快回家，放鬆身心。日媒近日根據各星座性格，分析他們心中理想的「家」...

每天壓力山大？原來「你住錯房」…命理師曝5大「壓力大」風水格局

現在人普遍壓力很大，來自生活、職場、家庭、健康都可能有壓力。命理師湯鎮瑋老師分享，五大容易造成「壓力大」住家風水格局，快來檢查一下，可以的話就改善一下。

清明時節3大生肖要注意！蛇提防「太熱情的人」、豬看緊錢包

每逢清明節大家總會回家掃墓，在忽冷忽熱的節日裡，哪些生肖需要特別注意呢？命理專家周映君在節目《命運好好玩》中分享清明節需要特別注意的3大生肖，提醒這些生肖無論是出遊還是人際交往，都要格外謹慎。

4星座眼光精準、投資賺翻！摩羯房地產、他是股市狙擊手「一發入魂」

有些人天生容易聚財，他們投資眼光過人，又能做長遠的財務規劃，就是比別人更容易賺到錢。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，有四個星座天生財運強！投資眼光精準，在他們擅長的領域總能掌握商機，建議參考太陽、上升、金星星座。

土葬、塔葬、樹葬怎麼拜？清明禁忌曝…4生肖怕煞到「這時間」前要離開

4月4日就是清明節，根據傳統，這天是民眾慎終追遠的日子，所以需要掃墓拜祭祖先。命理師柯柏成老師臉書分享，清明拜拜注意事項。之前因為大S緣故，環保葬的樹葬、花葬也引發話題。柯柏成老師分享，不同的埋葬方式，祭拜上也有差異。

志氣十足、不愁發展！ 2025不是升職就是加薪的「四大生肖」

在嶄新的一年中，大家對於未來又開始充滿新希望，期待會有更好的表現或發展，在十二生肖中，將有幾位能夠鴻圖大展，不是升職就是加薪，一起來看看是哪幾個生肖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。