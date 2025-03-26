每天壓力山大？原來「你住錯房」…命理師曝5大「壓力大」風水格局

現在人普遍壓力很大，來自生活、職場、家庭、健康都可能有壓力。命理師湯鎮瑋老師分享，五大容易造成「壓力大」住家風水格局，快來檢查一下，可以的話就改善一下。

一、天花板太低

湯鎮瑋老師說，三才是天人地，挑選房子的時候可以注意天花板高度，至少有兩米六較佳。尤其客廳、玄關高度要夠，要知道「明廳暗房」，客廳要大一點，比較不會擠壓到運勢。如果家中天花板太低，也可以放置壁燈或立燈往上照明，就能化解壓力。

二、狹長型空間

房子較狹長，且非邊間的，中段自然採光會不好，家裡中宮最好是能流動，如果中間處正好是電梯廚房廁所，也會影響居住者的運勢。常常機會來了，但煮熟鴨子又飛了。

三、空氣不流通

室內氣場流通與否，要看有無窗戶。客廳採光很重要，建議一定要有窗戶，家中盡可能每個空間都有對外窗，客廳無窗或是有窗但陽光進不來都不好，容易阻礙事業，或是影響家庭人和。老師也提醒，如果家中雜物太多，或是家具亂放，擋住走道影響居家動線，也會影響氣場流動。

四、房子沒有靠山

一棟樓沒靠山也不好，會孤立無援，影響居住者貴人運。譬如同一社區整排，但某間房子加蓋變成最高的一棟，會形成孤立無援格局。但若某個建案有很多棟高樓，都在隔壁鄰棟，共同承擔氣場，就算有依靠。但如果附近都是低矮樓，一棟獨高就是孤立無援。

五、被樑柱壓到

樑柱不要直接壓到進門處，或是客廳有超大樑也不好，建議裝潢放鏡面元素或是間接照明虛化。注意樑不能壓大門、財位、爐灶、書桌、床都不好，也可以放風水文公尺，就能化解。

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