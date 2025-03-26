清明時節3大生肖要注意！蛇提防「太熱情的人」、豬看緊錢包
每逢清明節大家總會回家掃墓，在忽冷忽熱的節日裡，哪些生肖需要特別注意呢？命理專家周映君在節目《命運好好玩》中分享清明節需要特別注意的3大生肖，提醒這些生肖無論是出遊還是人際交往，都要格外謹慎。
生肖兔／變數頻生、謹慎小心
生肖屬兔的人容易「計畫」趕不上變化，進而產生問題，例如可能會遇到簽證卡關、錢包遺失的問題，做任何事都要小心謹慎，否則很多變化可能讓你措手不及。
生肖蛇／毒藥糖衣、遠離糾纏
愛情就是「毒藥」，屬蛇的人要特別注意人際關係，出去外面有人請你吃東西，不要亂吃，旅遊中如果遇到非常熱心、熱情的人，或是許久沒聯絡的朋友突然聯繫你，都要特別小心，不要與他人交往過深，感情上可能會有第三者插入雙方的關係，要顧好另一半。
生肖豬／謹防陷阱、守住錢袋
屬豬的人在「財運」方面會有問題，投資理財都要很小心，如果有人分享賺錢方法，勸你要去投資，都要特別注意，有可能錢都被他賺走，你什麼也沒賺到，不要太相信陌生人，可能會有漏財、劫財的狀況，應要謹慎守住自己的錢袋。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言