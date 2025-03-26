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清明時節3大生肖要注意！蛇提防「太熱情的人」、豬看緊錢包

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為清明掃墓示意圖。圖／AI生成
圖為清明掃墓示意圖。圖／AI生成

每逢清明節大家總會回家掃墓，在忽冷忽熱的節日裡，哪些生肖需要特別注意呢？命理專家周映君在節目《命運好好玩》中分享清明節需要特別注意的3大生肖，提醒這些生肖無論是出遊還是人際交往，都要格外謹慎。

生肖兔／變數頻生、謹慎小心

生肖屬兔的人容易「計畫」趕不上變化，進而產生問題，例如可能會遇到簽證卡關、錢包遺失的問題，做任何事都要小心謹慎，否則很多變化可能讓你措手不及。

生肖蛇／毒藥糖衣、遠離糾纏

愛情就是「毒藥」，屬蛇的人要特別注意人際關係，出去外面有人請你吃東西，不要亂吃，旅遊中如果遇到非常熱心、熱情的人，或是許久沒聯絡的朋友突然聯繫你，都要特別小心，不要與他人交往過深，感情上可能會有第三者插入雙方的關係，要顧好另一半。

生肖豬／謹防陷阱、守住錢袋

屬豬的人在「財運」方面會有問題，投資理財都要很小心，如果有人分享賺錢方法，勸你要去投資，都要特別注意，有可能錢都被他賺走，你什麼也沒賺到，不要太相信陌生人，可能會有漏財、劫財的狀況，應要謹慎守住自己的錢袋。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

清明節 生肖運勢 財運

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