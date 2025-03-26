快訊

MLB／真美子曾拒絕大谷翔平 日媒爆料原因：不愛輕浮男

獨／吳婉君還原遭毆現場！奄奄一息躺家中「絕不撤告、絕不復合」

驚喜罕見兩大翅鯨族群現蹤東海岸 台東縣府：難得的記錄

這個家可待一輩子！火象事業心強只愛公寓高樓 3星座離不開家人朋友

聯合新聞網／ 綜合報導
每個人對「家」的理想條件不盡相同。情境示意圖。圖／Ingimage
每個人對「家」的理想條件不盡相同。情境示意圖。圖／Ingimage

平日上班課勞心費神，許多人一踏出公司或學校便盼望能快快回家，放鬆身心。日媒「占いTV」近日根據各象限的星座性格，分析他們心中理想的「家」會是什麼樣貌，快來看看和你夢想的家一不一樣吧！

火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）：能看到煙火的高樓層公寓

火象星座的人偏好居住在繁華且充滿刺激的大都市，對好勝、有事業心的他們來說，高樓層的公寓大樓再適合不過了。

天氣晴朗時可以透過窗戶眺望遠景，節慶期間還能在家中欣賞煙火盛況，一天的辛勞在此刻都將煙消雲散。

土象星座（金牛座、處女座、摩羯座）：有自家庭院的復古風透天

對土象星座來說，即使曾有嚮往住在公寓大樓的時期，但在確定要購屋時，仍會更傾向於獨立的透天建築。土象星座認為，能夠接觸、親近自然的生活模式才有踏實感，若住家附有庭院，便能在工作之餘體驗種花、種菜的快樂。

對於居家擺設的喜好，土象偏好日式或復古的西式風格，家具則會挑選價格稍貴卻品質優良、耐用的類型。

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）：偏好住在繁華地區，對室內設計講究

不喜歡被束縛的風象星座，在單身時，比起待在一個地方長住，更偏好透過不斷搬家，體驗在不同地區生活的差異。

不過，一旦正式步入婚姻，他們便會考慮定居不隨意搬遷。對土象星座而言，除了住家位置必定要在繁華、時尚的都會區以外，其建物內外部設計及裝修審美也十分重要。

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）：和親朋好友住在同一地區

比起住家的格局、建物樣貌，水象星座更重視周邊環境。對他們來說，最理想、安心的居住條件莫過於，能住在老家或親密的好友家附近。他們對公寓或是透天沒有特別喜好，如果家中只有夫妻兩人，那麼公寓大樓便足夠，等未來生下子女，再搬到透天別墅也不遲。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

公寓 夢想 星座 透天

延伸閱讀

5星座4月獲全面祝福！獅子拔頭籌 水瓶「展現自我」無往不利

「好傻好天真」三星座容易被利用…牡羊熱血過頭、他容易被說服

志氣十足、不愁發展！ 2025不是升職就是加薪的「四大生肖」

土葬、塔葬、樹葬怎麼拜？清明禁忌曝…4生肖怕煞到「這時間」前要離開

相關新聞

這個家可待一輩子！火象事業心強只愛公寓高樓 3星座離不開家人朋友

平日上班課勞心費神，許多人一踏出公司或學校便盼望能快快回家，放鬆身心。日媒近日根據各星座性格，分析他們心中理想的「家」...

每天壓力山大？原來「你住錯房」…命理師曝5大「壓力大」風水格局

現在人普遍壓力很大，來自生活、職場、家庭、健康都可能有壓力。命理師湯鎮瑋老師分享，五大容易造成「壓力大」住家風水格局，快來檢查一下，可以的話就改善一下。

清明時節3大生肖要注意！蛇提防「太熱情的人」、豬看緊錢包

每逢清明節大家總會回家掃墓，在忽冷忽熱的節日裡，哪些生肖需要特別注意呢？命理專家周映君在節目《命運好好玩》中分享清明節需要特別注意的3大生肖，提醒這些生肖無論是出遊還是人際交往，都要格外謹慎。

4星座眼光精準、投資賺翻！摩羯房地產、他是股市狙擊手「一發入魂」

有些人天生容易聚財，他們投資眼光過人，又能做長遠的財務規劃，就是比別人更容易賺到錢。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，有四個星座天生財運強！投資眼光精準，在他們擅長的領域總能掌握商機，建議參考太陽、上升、金星星座。

土葬、塔葬、樹葬怎麼拜？清明禁忌曝…4生肖怕煞到「這時間」前要離開

4月4日就是清明節，根據傳統，這天是民眾慎終追遠的日子，所以需要掃墓拜祭祖先。命理師柯柏成老師臉書分享，清明拜拜注意事項。之前因為大S緣故，環保葬的樹葬、花葬也引發話題。柯柏成老師分享，不同的埋葬方式，祭拜上也有差異。

志氣十足、不愁發展！ 2025不是升職就是加薪的「四大生肖」

在嶄新的一年中，大家對於未來又開始充滿新希望，期待會有更好的表現或發展，在十二生肖中，將有幾位能夠鴻圖大展，不是升職就是加薪，一起來看看是哪幾個生肖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。