這個家可待一輩子！火象事業心強只愛公寓高樓 3星座離不開家人朋友

平日上班課勞心費神，許多人一踏出公司或學校便盼望能快快回家，放鬆身心。日媒「占いTV」近日根據各象限的星座性格，分析他們心中理想的「家」會是什麼樣貌，快來看看和你夢想的家一不一樣吧！

火象星座的人偏好居住在繁華且充滿刺激的大都市，對好勝、有事業心的他們來說，高樓層的公寓大樓再適合不過了。

天氣晴朗時可以透過窗戶眺望遠景，節慶期間還能在家中欣賞煙火盛況，一天的辛勞在此刻都將煙消雲散。

對土象星座來說，即使曾有嚮往住在公寓大樓的時期，但在確定要購屋時，仍會更傾向於獨立的透天建築。土象星座認為，能夠接觸、親近自然的生活模式才有踏實感，若住家附有庭院，便能在工作之餘體驗種花、種菜的快樂。

對於居家擺設的喜好，土象偏好日式或復古的西式風格，家具則會挑選價格稍貴卻品質優良、耐用的類型。

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）：偏好住在繁華地區，對室內設計講究

不喜歡被束縛的風象星座，在單身時，比起待在一個地方長住，更偏好透過不斷搬家，體驗在不同地區生活的差異。

不過，一旦正式步入婚姻，他們便會考慮定居不隨意搬遷。對土象星座而言，除了住家位置必定要在繁華、時尚的都會區以外，其建物內外部設計及裝修審美也十分重要。

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）：和親朋好友住在同一地區

比起住家的格局、建物樣貌，水象星座更重視周邊環境。對他們來說，最理想、安心的居住條件莫過於，能住在老家或親密的好友家附近。他們對公寓或是透天沒有特別喜好，如果家中只有夫妻兩人，那麼公寓大樓便足夠，等未來生下子女，再搬到透天別墅也不遲。

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