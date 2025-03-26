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志氣十足、不愁發展！ 2025不是升職就是加薪的「四大生肖」

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／pakutaso
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在嶄新的一年中，大家對於未來又開始充滿新希望，期待會有更好的表現或發展，在十二生肖中，將有幾位能夠鴻圖大展，不是升職就是加薪，一起來看看是哪幾個生肖。

第四名：雞

敏銳心極強的雞寶寶，總是能在許多事物中發現新大陸，並且迫不急待地想要跟人分享，證明自己的實力和存在價值，但建議雞寶寶在今年最好別想特別突出自我，應當趨於保守，以免有錯誤的見解，只要能保持低調，在工作上努力不懈，反而有助於事業上的發展，讓自己有升遷的機會。

第三名：鼠

待人親切卻多愁善感的鼠寶寶，常會詩情畫意，受周遭的事物而感動，但今年最好把這種多情的習慣收起來，因為今年工作運提升，要好好在工作上努力，尤其是個人的職業技能應多多加強，可以考取證照或是參加專業課程，除了能提升自己的競爭力外，更有機會藉此獲得更高的職等和薪資。

第二名：猴

充滿競爭力又有向上心的猴寶寶，雖然有點虛榮心，但是做事情也是相當努力的，總是會為了目標奮而不懈，為了成功絕不低頭，但又能審時度勢，會在適當的時候做適當的事，而今年的猴寶寶運勢不錯，可以多接觸外界，將會得到貴人幫助，能夠提升自己的階層，對於財運會有很大的幫助。

第一名：羊

溫和乖巧的羊寶寶，擁有極高的忍耐力，能夠順應外在的變化而沒有太多聲音，輕鬆地融入在人群中，埋頭苦幹做好自己份內的工作，看起來沒有主見，實際上卻是最受長官歡迎的員工，在今年的工作運強盛，只要遵從上級指示，按部就班乖乖地不要惹是非，絕對會受到提拔，讓自己升職加薪。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

工作運 成功 生肖 競爭力

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