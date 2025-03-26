土葬、塔葬、樹葬怎麼拜？清明禁忌曝…4生肖怕煞到「這時間」前要離開

4月4日就是清明節，根據傳統，這天是民眾慎終追遠的日子，所以需要掃墓拜祭祖先。命理師柯柏成老師臉書分享，清明拜拜注意事項。之前因為大S緣故，環保葬的樹葬、花葬也引發話題。柯柏成老師分享，不同的埋葬方式，祭拜上也有差異。

▍祭拜方式

1.土葬（傳統墓地）

仍需掃墓，包括墓地整理、上山除草、壓墓紙（象徵修繕房屋）。祭拜流程完整，整地、供品、燒金紙等不可少。

2. 塔葬（靈骨塔、骨灰罈）

祭拜流程簡化，供品擺放於塔位前或指定位置，許多塔內已禁燒金紙，塔內供品也以鮮花素果為主。

3. 環保葬（樹葬、花葬、海葬等）

不立碑、不設牌位，祭拜方式自由，甚至有雲端牌位，上網就能祭拜。可以前往埋葬處獻花默禱，或在家中設祖先牌位祭拜，無牌位者誦經念佛迴向即可。

▍祭拜供品

清明供品，可拜三牲、飯菜、紅龜粿、草仔粿、發糕（象徵發財）等。柯柏成老師建議供品以先人生前喜好為主，素食為佳。另外，水果、零食皆可祭拜，水果需為單數，以蘋果（平安）、橘子（吉利）、柚子（保佑）為宜。

▍供品禁忌

避免成串或多籽水果，蕉、葡萄、荔枝、龍眼（象徵厄運連串、不潔）。避免空心水果，例如蓮霧（無心祭祖不敬）。避免諧音不吉水果，例如梨子（離開、分離）、芭樂（籽不好消化，象徵不敬）。釋迦也不宜（形似佛祖頭，對神明不敬）。也不要帶整束玫瑰（帶刺），也避免祭拜先人生前不愛吃的食物。

▍祭拜時辰

柯柏成說，掃墓最好選清明正日或前後10日，新墳需在「春社日」（立春後第5個戊日）前祭拜。祭拜時間則為上午5時至下午3時，避開傍晚陰氣重時段。另外今年犯太歲生肖（蛇、豬、猴、虎），最遲下午15時15分前必須離開墳場。

▍祭拜禁忌

柯柏成老師也點出有些人不宜掃墓，像是孕婦、重病者、3歲以下幼兒避免掃墓（防沖煞），其他人掃墓後也別直接回家，先至公共場所或大廟停留15分鐘後再返家，回家後以艾草、芙蓉皂淨身。

「沖太歲」生肖者（如2025年屬豬者）可請家人代拜， 若非得參與掃墓，可佩戴護身平安符或祭拜後過火爐除穢。掃墓時請保持態度莊重，不要嬉鬧、踐踏他人墓地或評論他人祖先。掃墓也別穿大紅、大紫或全黑，以素色明亮為宜。

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