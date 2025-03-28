清明求財記得藏紅包！「4生肖」注意…祖先若託夢會旺財

4月4日就是清明節，正所謂清明時節雨紛紛，雨水也代表財水，因此在清明節求財也是最有效果的時刻。

小孟老師建議，清明節當天早上9時至11時、中午11時至13時，可準備666元或888元的紅包，在紅包上畫一個太陽，再把紅包放在不同生肖的地方，從清明節過後，週一再拿去銀行存即可。

12生肖求財紅包放哪 鼠：放廚房米甕下或廚櫃。（老鼠愛吃米糧） 龍：放書櫃最上方。（飛龍在天） 虎：玄關或門口右邊。（右白虎） 雞：家裡紅色地墊下。（雞披彩衣，喜歡鮮艷） 猴：木櫃裡。（猴爬樹） 牛：床下。（牛屬於地） 豬：放冰箱下。（豬愛吃食物） 羊：放在角落。（羊喜愛低調） 兔：書櫃或衣櫃最裡層。（狡兔三窟，洞穴） 蛇：流理台下方。（蛇喜潮濕） 狗：客廳桌下。（狗顧家） 馬：窗戶下方。（馬喜好奔跑，窗戶能看見奔跑）

小孟老師也分享，以下四生肖清明祭祖之後，若能得祖先託夢，財運會非常旺。

Top4 屬羊

屬羊的財運非常旺盛，能夠得到祖先的保佑及加持，若能在清明節到戶外曬曬太陽，就能夠將負面磁場消除，迎接新的財富磁場。

Top3 屬龍

屬龍的偏財運不錯，可以去買樂透試試手氣，若在做夢時有夢到數字，也可以記下來，另外也可多可研究一下投資理財的相關標的物，將有不錯的收穫。

Top2 屬兔

屬兔拜完祖先之後，你的正財運相當旺，可以在工作多為自己爭取資源，將會得到不錯的回應，不過雖然手頭有資金可用，但切記別因情緒化過度花費，適合將錢存起來，未來若想發展副業時，會是一大助力。

Top1 屬牛

屬牛祭拜完祖先後，將會有外來的投資機會，要評估自己的能力後再行動會比教安全，不過投資運勢很好，若投資市場有跌一些，可以大膽加碼。而正財運算是很不錯，可多做不同的工作來增加財路，收穫會滿豐盛的。

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