殺破狼週運勢／白羊找到靈魂伴侶 水瓶尋獲意外之財

白羊座：

整體運勢

感情運方面，水星、金星逆行回心靈宮位，與土星合相，被喜歡的人迷得神昏顛倒，他總是能看穿自己的心事，彷彿是這輩子的靈魂伴侶。沒談戀愛的白羊座，找到支持心靈的人、事、物，生活總是為其歡喜著。

工作運方面，命宮與工作宮位持續受到日月蝕能量影響，目前職場正在人事大搬風，自己的職務也受到了調整，轉換到別的單位去。某些白羊座辭掉原來的工作跳槽，目前正在適應新環境。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星持續影響著家宅宮位，搬來非常吵雜的鄰居，常常讓你不能好好休息，甚至需要出動管理員或員警勸導。某些白羊座目前的居住空間正在整修，生活因此很不方便。

健康運方面，命宮受到日蝕的影響，最近要當心罹還各種疾病，即便表面治療痊癒，卻可能留下後遺症。某些白羊座的慢性疾病惡化，會需要常常跑醫院檢查、拿藥。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，金星與水星雙雙在人際關係逆行，與土星呈現合相，會需要與過去指導過自己的老師、前輩見面，請他們寫推薦信，或是在專業領域上需要幫忙。

金錢運方面，在金錢宮位的木星脫離不良相位的影響，薪資調整過後，會多出餘裕的資金可以存下來。某些金牛座則是在發現了一家便宜又美味的餐廳，成為常常光顧的常客。

本週須注意的部分

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，交通工具常常需要維修，感覺十分不便，外出要小心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論是走路、或是搭乘大眾運輸系統都要當心冒失的司機，需特別注意交通安全。

溝通運方面，火星持續在溝通宮位行進，不斷需要協調許多事情，但經常公親變事主，反被輿論燒到自己身上來，常常會覺得跟某些人溝通越講越生氣，不想再當和事佬。

雙子座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，正在考慮到海外工作、留學、生活、移民，最近不斷到外地探勘環境，或是需要置產，某些雙子座則是經常到異國旅行，轉移生活上的疲乏感。

本週須注意的部分

工作運方面，水星、金星雙雙在志業宮位逆行，與土星呈現合相，文件不斷被退回、修正，或是辦公室總是有些人在刁難你，覺得職場不太友善，被上司或同事霸凌。

人際關係方面，日蝕能量影響著人際關係宮位，與某個朋友道不同不相為謀，封鎖了對方，才不會被影響情緒。某些雙子座則可能突然接到某個朋友離世的訊息，感到震驚。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，總是會有許多預期外的支出，造成你存款都快見底了，某些雙子座常用的某種生活用品嚴重缺貨，目前正愁要用什麼相似的品牌替代。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，日蝕能量持續影響志業宮位，職務被調升，會成為主管階層管理原本是自己同事的人員。某些巨蟹座則可能跳槽到比較有發展潛力的產業，並擔任很重要的職務。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，善用信用卡的回饋點數，會買到物超所值的好東西。有投資習慣的巨蟹座，最好能購買保守的理財產品，不要躁進，可細水長流，慢慢存下一桶金。

本週須注意的部分

遠行運方面，水星、金星雙雙在遠行宮位逆行，與土星和相，到外地旅行，交通接駁不順，入住的飯店不太乾淨，感到十分不適，某些巨蟹座甚至受困在人生地不熟的區域，無法回家。

健康運方面，火星持續在命宮行進，會覺得體力消耗很快，每天都十分疲倦，火氣很大，造成嘴破、痘痘一直冒，這段時間依然要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，或是罹患急性疾病，需要動手術治療。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，職場有些陋習需要改革，在你的決策下，會作出明智的決定。某些獅子座則是在不穩定的職業領域中劃下立足之地，成為佼佼者。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與在海外宮位的太陽有良好連結，會與許多來自海外的人士交流，並交到好朋友。某些獅子座則是在異國受到當地人熱情的款待，感到溫馨。

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，對喜歡的人展現出強烈的佔有慾，對方會深切感受到你對他的在乎。單身的獅子座，覺得一個人也過得也挺好，感到很自由，不受拘束。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星、水星雙雙在金錢宮位逆行，並與土星合相，有些財務問題需要一一釐清，會需要回溯過去的核銷的帳單，有些年代已久遠，但必須彙整起來，才能成為支出的證明。

處女座：

整體運勢

感情運方面，水星與金星雙雙在感情宮位逆行，與土星合相，不想再錯過曾經分離過的前情人，會更加珍惜重逢的機會。某些處女座最近有了新戀情，正在熱戀階段。

工作運方面，在志業宮位的木星相位良好，業績表現亮眼，反映在獎金或加給上，有實質的收穫。某些處女座則是進入大型組織上班，職場十分友善，覺得現在的工作很愉快。

本週須注意的部分

健康運方面，月蝕能量持續影響命宮，容易罹患一些自己意想不到的疾病，需要動手術治療。某些處女座的生活會因為失去某個人，感到患得患失，覺得生命中的某個部份消失掉了。

人際關係方面，火星在人際關係宮位持續前進，覺得有些人只會出張嘴，讓自己累得要死，這些付出卻被視為理所當然，開始厭倦經營人際關係。某些處女座則是多管了一件閒事，公親變事主，感到很倒霉。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，日蝕能量持續影響著感情宮位，目前正經營一段新的戀情，陷入熱戀狀態，生活覺得多采多姿。某些天秤座離開了一段孽緣，恢復單身，覺得海闊天空。

遠行運方面，在遠行宮位的木星相位良好，會有很多到海外旅行或出差的機會，在異國會感覺放鬆許多。某些天秤座則是有許多與外國人接觸的機會，會接受到各種不同文化的洗禮。

本週須注意的部分

工作運方面，水星與金星在工作宮位逆行，與土星合相，許多文件不斷來回修正，工作出錯率高，每天都被主管責罵。某些天秤座經常使用的電子用品故障，使得很多事務都無法順利處理。

健康運方面，水星與金星在健康宮位逆行，與土星合相，容易著涼感冒或病毒感染，引發呼吸道不適，喉嚨發炎。慢性疾病有惡化的跡象，舊疾復發，會需要長時間調養。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，金星與水星在戀愛宮位逆行，與土星合相，與過去曾經喜歡的人舊情復燃，破鏡重圓，對於好不容易回頭的感情格外珍惜。某些天蠍座陷入令週遭人跌破眼鏡的戀情，正在熱戀狀態。

工作運方面，日蝕能量持續在工作宮位影響，目前轉換到一個新的單位，或跳槽到新的領域，正在適應環境中。某些天蠍座的職場人事變動劇烈，對於新進同事需要有些耐心帶領。

本週須注意的部分

人際關係方面，月蝕能量持續影響人際關係宮位，會離開一個團體，與某些人的關係就此結束，某些天蠍座可能與人交惡，會封鎖對方的聯絡方式，從此不再與此人交集。

健康運方面，日蝕能量持續在健康宮位影響，會發現自己罹患疾病，必須要長期調養，或是需要動手術治療。最近這段時間需特別注意心血管與腸胃方面的健康，女性要注意婦科方面的問題。

射手座：

整體運勢

感情運方面，日蝕能量持續影響戀愛宮位，邂逅讓你想穩定下來走一輩子的人，目前正在熱戀中，兩人會以結婚為前提交往，甚至閃婚。某些射手座則是擺脫了一段孽緣，重新開始單身自由的生活。

家宅運方面，水星與金星雙雙在家宅宮位逆行，目前在重新整修居住空間，或是社區會有一些公共設施在施工，暫時過著不方便的生活，但整頓完畢後，生活會煥然一新。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，為了治療痼疾或是購買某種昂貴的商品必須分期付款，錢都存不下來。有投資習慣的射手座，千萬不可炒短線，可能因此把身家敗光，並負債累累。

工作運方面，月蝕能量持續影響志業宮位，職場人事十分混亂，有些人調離原單位，或是被資遣。自己也免不了受到影響，對於這樣的工作環境感到不安，需要趕緊找到較為穩定的組織跳槽。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，日蝕能量持續影響家宅宮位，會在此時需要離家或遷徙，找到更好的居住環境生活。某些摩羯座的家庭會有較大的變動，有些人離開家，或是有新成員加入。

工作運佳，在工作宮位的木星脫離其他行星的影響，進入穩定的單位工作，職場也較為友善。工作穩定的摩羯座，會因為目前的職務，獲得許多額外的加給，工作內容輕鬆，生活逐漸穩定下來。

本週須注意的部分

旅遊運方面，金星與水星雙雙在旅遊宮位逆行，與土星呈現合相，旅行時遇到服務態度不佳的店家，花大錢卻買了一肚子氣，某些摩羯座則是因為交通問題受困在某個區域，盡量不要出遠門為佳。

溝通運方面，金星與水星雙雙在溝通宮位逆行，與土星呈現合相，協調一些事情時總是遇到很沒禮貌的人，讓你感到被冒犯。說話想委婉一些，就是有人聽不懂，覺得溝通不良。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，金星與水星雙雙逆行在金錢宮位，與土星合相，先前被人虧欠的報酬，或是借貸的款項，可在此時討回。某些水瓶座則是會在很久沒穿的大衣口袋，找到一疊遺忘已久的鈔票，感到驚喜。

感情運方面，木星持續在戀愛、子女宮位行進，和戀愛對象正在熱戀狀態，雙方會以結婚為前提交往，感情穩定的水瓶座，會在這段時間懷孕或是生產，屬於自己的小生命呱呱落地。

本週須注意的部分

交通運方面，日蝕能量持續影響交通宮位，交通工具在此時報廢，要換新車了。外出要當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間需特別注意交通安全。

健康運方面，月蝕能量持續影響疾厄宮位，同時火星持續在健康宮位行進，當心罹患急性疾病，嚴重的話會需要動手術治療。這段時間需注意血光之災，發生意外傷害的機率比較高。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，水星與金星雙雙在命宮逆行，過去的情感對象會在此時連絡上，雙方對彼此尚有一絲牽掛，復合的機率極高。某些雙魚座則是對某個人一見傾心，閃電陷入一段戀情中。

金錢運方面，日蝕發生在金錢宮位，會有新的收益來源進帳，或是經營副業有成，有大筆的利潤。某些雙魚座會把資金投入在某些理財的商品，會生出不少利息，或是成為一筆被動收入。

家宅運方面，在家宅宮位的木星脫離其他行星的影響，可在此時遷居到環境較好的區域居住，會覺得生活較為舒適。某些雙魚座則是在此時購買房地產，會找到條件很好的物件。

本週須注意的部分

工作運方面，水星與金星雙雙在命宮逆行，與土星合相，每天都覺得很嗜睡，腦筋老是打結，許多文件不斷地來回修正，工作所需的電子用品故障連連，工作效率變得很糟。

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