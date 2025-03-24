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清明連假來了！掃墓穿1顏色招貴人 千萬別做3件事：小心被上身

聯合新聞網／ 綜合報導
清明連假將至，出遊注意事項一次看。 示意圖／ingimage
清明連假將至，出遊注意事項一次看。 示意圖／ingimage

清明將至，出門掃墓該怎麼保平安？節目《命運好好玩》請到楊登嵙、劉家仰、鈴熙等老師們為大家準備保平安的小秘訣，旅遊、掃墓期間該注意什麼，一起來看看吧！

一、荒僻地區：避免夜間獨自行走，切勿直呼全名，建議以綽號代替。

二、不在野外拍肩膀：以免把身上「三昧真火」拍滅，被好兄弟上身。

三、不隨地大小便：如果真遇上憋不住的情況，務必先打招呼，如：「不好意思，很急！打擾了，抱歉」。

四、攜帶護身符：如若沒有，可找「有刺植物」帶在身上。如：仙人掌、鬼針草、蘆薈等等。

大廟中多會提供平安符可免費領取，可折成八卦或對折放在皮包。購買五帝錢、加持過的避邪物、三朵芙蓉（葉）、七片榕樹葉，帶枝的更好，以上建議還是前往廟宇過香爐加持。

五、穿紅色添財運：掃墓不建議外衣穿著紅色，可改至內衣物、襪子或是紅線都可以，穿戴紅色不僅可以避免惡運，還能招貴人，過年期間收到的紅包袋也可以帶在身上招財

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

招財 清明節

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